مواصفات هواتف أوبو OPPO Reno 13 بعد إطلاقها رسميا

أطلقت أوبو رسميًا سلسلة هواتف OPPO Reno 13 والتي تضم هواتف اوبو Reno 13 Pro 5G وReno 13 5G وReno 13 F بخصائص الذكاء الاصطناعي مثل AI Livephoto وAI Editor وإمكانيات التصوير تحت الماء وخلال السطور التالية نستعرض مواصفات هواتف أوبو.

مواصفات هواتف أوبو

تأتي هواتف أوبو Reno 13 مستوحاة من أجنحة الفراشات، بتقنية All-Round Armour من OPPO، والتي تضمن زجاج Corning Gorilla Glass 7i وإطار من السبائك القوية للحماية الخارجية.

يحاكي تصميم Sponge Bionic Cushioning السمات الطبيعية للإسفنج لتوفير امتصاص الاهتزازات وزيادة مقاومة الصدمات ويزن هاتف أوبو Reno 13 5G 181 جرامًا فقط، بينما يزن هاتف أوبو Reno 13 F 5G 192 جرامًا.

يأتي هاتف أوبو Reno 13 5G باللون الأبيض Plume White والأزرق Luminous Blue، بينما يتوافر الهاتف Reno 13 F 5G باللون البنفسجي Plume Purple والرمادي Graphite Gray.

تأتي سلسلة Reno 13 مقاومة للماء والغبار مع تصنيف IP66/IP68/IP69، مما يوفر حماية ضد الماء حتى عمق 2 متر لمدة 30 دقيقة يتيح ذلك للمستخدمين استكشاف التصوير تحت الماء دون الحاجة إلى غطاء خارجي لمقاومة الماء مع تعديل الألوان للحصول على صور طبيعية، بالإضافة إلى التحكم بالأزرار لسهولة التشغيل ويحتوي الجهاز على آلية صرف للمياه متقدمة لإخراج الماء بسرعة، مما يضمن أداءً مثاليًا.

تأتي الكاميرات بخاصية AI Livephoto وباستخدام تقنية EIS لتثبيت الصورة وتقنية توسيع الإطار الديناميكي، تخفض من فقدان الإطارات وفي نفس الوقت تزيد من دقة الصور مع مجموعة كاملة من أدوات تعديل الصور ما بعد التصوير المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك تأثيرات المكياج والفلاتر، بالإضافة إلى تقنية Pro XDR.

تأتي الهواتف بخاصية Tap-to-Share الجديدة كليًا، تعد الهواتف من بين أولى أجهزة الأندرويد التي تدعم المشاركة المباشرة لـ Livephotos مع أجهزة iOS التي تدعم NFC.

يضم هاتف Reno 13 5G كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجا بكسل وكاميرا سيلفي في Reno 13 5G، ويعمل الهاتف Reno 13 5G بواسطة منصة MediaTek Dimensity 8350 المُخصصة والتي صُممت بعملية 4 نانومتر مع وحدة معالجة مركزية تصل سرعتها إلى 3.35 جيجا هرتز، مما يوفر خفضًا في استهلاك الطاقة بنسبة 30% وزيادة في أداء وحدة المعالجة الرسوميات بنسبة 60% مع خفض استهلاك الطاقة بنسبة 55%.

بينما يأتي Reno 13 F مزودًا بمنصة Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1، المبنية أيضًا على عملية 4 نانومتر، مما يعزز أداء المعالج المركزي ووحدة المعالجة الرسومية بنسبة 35% و30% على التوالي.

وبالنسبة للبطاريات تاتى هواتف أوبو Reno 13 بسعة 5600 مللي أمبير لطراز Reno13 5G وسعة 5800 مللي أمبير لطراز Reno 13 F 5G، مع متانة لمدة 5 سنوات لضمان أداء طويل الأمد.

يدعم Reno 13 5G شحن SUPERVOOC Flash Charging بقدرة 80 وات، مما يوفر شحنًا بنسبة 17% في غضون 5 دقائق فقط، بينما يدعم Reno 13 F 5G شحن SUPERVOOC بقدرة 45 وات، مما يوفر ما يصل إلى 1.2 ساعة من بث YouTube أو 1.3 ساعة من المحادثات عبر WhatsApp بشحن لمدة 5 دقائق.

تأتى هواتف Reno 13 بتقنية AI LinkBoost 2.0 لتحسين الاتصال أثناء الألعاب والبث المباشر تعمل هذه التكنولوجيا على تعزيز استقبال الإشارة بذكاء وتحديد الأولويات للشبكات لتحقيق أداء سلس وغير متقطع، حتى في المناطق ذات الإشارة الضعيفة أو التي تشهد ازدحامًا من الناس.

خفض التأخير أثناء الألعاب

كما يأتي بدعم Wi-Fi ثنائي القناة وتسريع Bluetooth، يتم خفض التأخير أثناء الألعاب والبث المباشر ومشاركة الملفات يذكر ان أوبو كشفت عن زيادة تعاونها مع وزارة السياحة بعد نجاح برنامج Imagine If، الذي شهد مشاركة أكثر من 2,000 شخص في مصر كما تم الكشف عن إطلاق بطولات OPPO Dream League بالشراكة مع The Maker.

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