سعر ومواصفات هاتف أوبو OPPO A3

يبحث الكثير من المستخدمين عبر الإنترنت فى مصر عن مواصفات وسعر هاتف أوبو OPPO A3 من الفئة المتوسطة ولذلك نقدم خلال السطور التالية مواصفات وسعر هاتف أوبو.

مواصفات هاتف أوبو

يأتي هاتف أوبو بشاشة من نوع IPS LCD بمساحة 6.67 بوصة بجودة HD+ بدقة 1604×720 كما ان الهاتف طارد للغبار ورذاذ الماء بمعيار IP54 والخامات المستخدمة تأتي من البلاستيك سواء الظهر أو الإطار مع خامات مقاومة للصدمات.

يدعم الهاتف شريحتين اتصال من نوع Nano Sim ويتوفر بعدة إصدارات من الذاكرة الصلبة والذاكرة العشوائية بذاكرة صلبة بسعة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجا بايت او ذاكرة صلبة بسعة 256 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت كما يدعم الهاتف إمكانية زيادة المساحة التخزينية عن طريق تركيب كارت ميموري.

ويأتى الهاتف بمعالج من نوع Qualcomm Snapdragon 6s Gen1 نسخة جيل رابع تكنولوجيا 11 نانو مع معالج رسومي Adreno 610.

وبالنسبة للكاميرات فالكاميرا الأمامية تأتي بدقة 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 والكاميرا الخلفية تأتي بدقة 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.8 أما الكاميرا الثانية فهي عبارة عن عدسة مساعدة Flicker بالإضافة إلى فلاش أحادي من نوع ليد فلاش.

يدعم الهاتف تصوير الفيديوهات بجودة الـ FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية الواحدة كما يدعم التصوير بجودة الـ HD بدقة 720 بكسل بمعدل التقاط 30 و120 إطار في الثانية الواحدة.

اما البطارية فتأتي بسعة 5100 مللي أمبير وتدعم الشحن السريع بقوة 45 واط بتقنية SUPERVOOC ويأتي الهاتف بنظام التشغيل Android 14 مع واجهة اوبو ColorOS 14.

سعر هاتف أوبو

يتوفر هاتف أوبو باللون الأبيض او البنفسجي او الأسود ويبلغ سعرة للنسخة 128 جيجا مع 6 جيجا رام 8900 جنية وللنسخة 256 جيجا مع 8 جيجا رام 9900 جنية.

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