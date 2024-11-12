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مواصفات وسعر هاتف ريلمي Realme GT7 pro

هاتف ريلمي الجديد،
هاتف ريلمي الجديد، فيتو

يبحث الكثير من المستخدمين عبر الإنترنت فى مصر عن مواصفات وسعر هاتف ريلمي Realme GT7 Pro الذي تم إطلاقة فى الصين منذ ايام وخلال السطور التالية، نستعرض مواصفات هاتف ريلمي. 

 

مواصفات هاتف ريلمي 

يأتى هاتف ريلمي Realme GT7 Pro بشاشة  من نوع OLED بقياس 6.78 بوصة بدقة 1264×2780 بيكسل جودتها FHD+  ومعدل تحديث 120 هيرتز ويأتي الهاتف بألوان  الرمادي، الأبيض والبرتقالي. 

وبالنسبة للمعالج فهو  كوالكوم سناب دراجون 8 ايليت ثماني النواة، النواتين الأقوى من نوع Oryon V2 Phoenix L بتردد 4.32 جيجا هيرتز، دقة تصنيع المعالج 3 نانو ميتر، اما  المعالج الرسومي فهو Adreno 830. 

وبالنسبة للكاميرا فهو يأتى بكاميرا أمامية بدقة 16 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.5 والكاميرات الخلفية ثُلاثية، الرئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.8 بمستشعر سوني IMX906 بها مثبت بصري والثانية بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.65 بمستشعر سوني IMX882 بها مثبت بصري وهي Telephoto للتقريب حتى 3X  الأخيرة 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.2 بمستشعر سوني   Ultra Wide مع  فلاش LED مُزدوج وتدعم تصوير فيديوهات بجودة 8K عند 24 فريم في الثانية. 

أما البطارية فهي Silicon Carbon بسعة 6500 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 120 وات عن طريق USB Type C.

يأتى الهاتف بوزن 222.8 جرام ومقاومة للماء والغبار بشهادة  IP69 مع دعم تركيب شريحتين إتصال 5G مساحة تخزين 256 جيجا مع 12 جيجا رام او 512 جيجا او 1 تيرا مع 24 جيجا رام. 

 سعر هاتف ريلمي 

مواصفات هاتف ريلمي realme P1 Pro

بعد إطلاقه رسميا، مواصفات هاتف ريلمي C61

وتاتى واجهة هاتف ريلمي Realme UI 6.0 مبنية على نظام تشغيل Android 15 ويبلغ سعر هاتف  ريلمي Realme GT7 Pro  للنسخة الـ256 جيجا مع 12 جيجا رام 500 دولار. 

 

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