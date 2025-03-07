تفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات وفاة سائق بمحطة قطار البدرشين

يواصل رجال المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة جهودهم لكشف ملابسات وفاة سائق أسفل عجلات قطار بدائرة مركز البدرشين، من خلال سماع أقوال الشهود وإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وكان قد لقى سائق مصرعه أسفل عجلات القطار، أثناء عبوره من معبر غير شرعي، ما أدى إلى تحول جسده إلى أشلاء بمنطقة البدرشين بالجيزة، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى مدير المباحث الجنائية بالجيزة، اللواء هاني شعراوي، إخطارًا من العقيد هاني عكاشة مفتش مباحث البدرشين يفيد فيه، وجود جثة ممزقة أعلى شريط السكة الحديد بدائرة قسم شرطة البدرشين.

وعلى الفور، انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة، وعُثر على جثة “وليد م” 40 سنة، سائق، ومن خلال التحريات، تبين أنه أثناء عبور المتوفي من معبر غير شرعي بشريط السكة الحديد، لم ينتبه لقدوم القطار، فاصطدم به وحوله لأشلاء، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

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