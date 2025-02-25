الثلاثاء 25 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مصرع مسن أسفل عجلات قطار الفيوم

مستشفي الفيوم العام،
مستشفي الفيوم العام، فيتو

لقي مسن من الفيوم مصرعه، تحت عجلات القطار في محطة قرية العامرية التابعة لمركز الفيوم، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف النيابة المختصة.

تفاصيل مصرع مسن تحت عجلات قطار الفيوم - القاهرة

وكان مدير أمن الفيوم اللواء أحمد عزت، قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة الفيوم يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات  النجدة تفيد بمصرع شخص بالقرب من محطة العامرية بدائرة المركز، وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة إسعاف الي موقع البلاغ، وتبين أنه أثناء  عبور " شعبان عبد الفضيل " 55 عاما، السكة الحديد  من معبر غير شرعي تصادف مرور قطار الفيوم – القاهرة، فصدمه ولقى مصرعه الحال وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف جهات التحقيق.

حالة الطقس غدا الثلاثاء 25-2-2025 في محافظة الفيوم

مصرع طفل وإصابة شخصين في حادث تصادم بالفيوم

وتحرر محضر بالواقعة بمركز شرطة الفيوم، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثة بعد مناظرة الطبيب الشرعي، وإعداد تقرير بساعة وتاريخ الوفاة، وطلب تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم حول الواقعة، وتولي التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم البحث الجنائي الطبيب الشرعي النيابة المختصة تحت عجلات قطار جهات التحقيق سيارة إسعاف عجلات القطار مأمور مركز شرطة الفيوم مستشفي الفيوم العام

مواد متعلقة

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 25-2-205 في محافظة الفيوم

حالة الطقس غدا الثلاثاء 25-2-2025 في محافظة الفيوم

مصرع طفل وإصابة شخصين في حادث تصادم بالفيوم

ضبط عامل بالفيوم لإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية وبحوزته 3.5 مليون قطعة ألعاب نارية

ads

الأكثر قراءة

زلزال يضرب شمال غرب حلوان وبيان عاجل من البحوث الفلكية

ارتفاع جديد في سعر الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 25 فبراير 2025

أخبار مصر: زلزال في حلوان، تحرك رابطة الأندية بعد السخرية من الأهلي، قصة انهيار 7 آلاف عقار بالإسكندرية، ترامب يهين رئيس بولندا

زيادة الاستثمارات في مصر أبرزها، تعرف على تطور العلاقات المصرية الألمانية في عهد السيسي

معظم المحافظات تسجل أقل من 10، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء فى مصر

وزير الصحة: 56% من المناهج الدراسية بكليات الطب تتطلب تطويرًا لمواكبة سوق العمل

فتح باب التقديم على وظائف بوزارة العمل ومديرياتها

ترامب يرد بسخرية على سؤال "غريب" حول مشاركة أمريكا في إعادة إعمار أوكرانيا

منوعات

المزيد

جواب بخط عبد الناصر يدفع محمد سليم لجمع الطوابع البريدية النادرة للرئيس الراحل

مركبة تبحث عن الماء في صحراء القمر الجليدية

في أول تعداد سكاني منذ 40 عاما، عدد سكان العراق يسجل 46 مليون نسمة

شواطئ ومحيطات بأمواج ورياح، دراسة تكشف سرا مذهلا عن الكوكب الأحمر

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم الإثنين في الأسواق

أسعار الزيت في الأسواق مساء اليوم الإثنين 24- 02- 2025

هتشتري كيلو السكر النهاردة الإثنين بكام ؟

سعر الألومنيوم بالأسواق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

أطعمة يجب التوقف عن تناولها خلال شهر رمضان (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

متى يجوز قصر الصلاة وجمعها؟ أمين الفتوى يجيب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 25 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 25 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية