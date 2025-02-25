مصرع مسن أسفل عجلات قطار الفيوم

لقي مسن من الفيوم مصرعه، تحت عجلات القطار في محطة قرية العامرية التابعة لمركز الفيوم، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف النيابة المختصة.

تفاصيل مصرع مسن تحت عجلات قطار الفيوم - القاهرة

وكان مدير أمن الفيوم اللواء أحمد عزت، قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة الفيوم يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بمصرع شخص بالقرب من محطة العامرية بدائرة المركز، وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة إسعاف الي موقع البلاغ، وتبين أنه أثناء عبور " شعبان عبد الفضيل " 55 عاما، السكة الحديد من معبر غير شرعي تصادف مرور قطار الفيوم – القاهرة، فصدمه ولقى مصرعه الحال وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف جهات التحقيق.

وتحرر محضر بالواقعة بمركز شرطة الفيوم، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثة بعد مناظرة الطبيب الشرعي، وإعداد تقرير بساعة وتاريخ الوفاة، وطلب تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم حول الواقعة، وتولي التحقيق.

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