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حوادث

مباحث الجيزة تكشف سبب وفاة نجل مطربة الأوبرا الراحلة فيوليت مقار

مديرية أمن الجيزة،
مديرية أمن الجيزة، فيتو

توصلت  أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة الي أسباب وفاة نجل مطربة الأوبرا الراحلة  ميريس فؤاد وشهرتها "فيوليت مقار" الذي عثر علي جثته داخل غرفة فيلته بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد، والتي شملت وفاته عقب تناوله جرعة مخدر من الكوكايين  الذي عثر علي كمية منه داخل غرفته، وبالتالي براءة الكلب الذي أشارت التحريات الأولية أنه قام بقتل صاحبه إثر عثور البحث  الجنائي، علي جرح في شفة المجني عليه.

 

 

وكان قد تلقى العميد محمد أمين رئيس مباحث قطاع أكتوبر  بلاغًا من إدارة شرطة النجدة باستغاثة خادمتين بعثورهما على جثة مالك فيلا تعملان بها بدائرة قسم ثان الشيخ زايد.

انتقل علي الفور العقيد إسلام المهداوي مفتش مباحث فرقة الشيخ زايد  إلى مسرح الواقعة على رأس قوة أمنية، وتبين بالفحص أن الجثة لمدير شركة محمول سابق في أواخر الأربعينات يرتدي ملابسه كاملة ولا توجد آثار عنف بالباب أو النوافذ.

وأكدت التحريات الأولية أن المجني عليه كان يقيم في الفيلا بمفرده مع كلبه بعد انفصاله عن زوجته ومن قبلها وفاة والدته مطربة الأوبرا ميريس فؤاد وشهرتها "فيوليت مقار".

وبفحص مكان الواقعة تبين عدم وجود بعثرة في محتويات الغرفة، مما دفع رجال المباحث  لاستبعاد فرضية تعرضه للقتل أو حتى السرقة وسط احتمالية وفاته ونهش الكلب لوجهه، لكن الفحص أثبت عكس ذلك.

وأثناء استكمال الفحص تم العثور علي، أكياس من مسحوق الكوكايين في دولاب غرفة نوم المتوفى وطبق يحوي نفس المخدر.

وبتكثيف  المعلومات تبين أن المتوفي   سقط في براثن الإدمان هربًا من عزلته وحياته الأسرية المفككة، وفارق الحياة نتيجة تعاطيه جرعة زائدة من المخدر.

أودعت الشرطة الجثمان ثلاجة مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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اجهزة البحث الجنائي أمن الجيزة مطربة الأوبرا الشيخ زايد

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