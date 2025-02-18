مصرع شاب دهسا أسفل عجلات القطار في العياط

لقى شاب مصرعه، دهساَ أسفل عجلات القطار، حال عبوره شريط السكة الحديد في مدينة العياط جنوب محافظة الجيزة.



حادث قطار العياط

أكدت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عدم وجود شبهة جنائية، فى حادث مصرع شاب صدمه قطار بمدينة العياط، وتوصلت التحريات إلى أن الضحية خلال عبوره السكة الحديد صدمه القطار، مما أسفر عن مصرعه فى الحال.

بسؤال أفراد أسرته، لم يشتبهوا فى الواقعة جنائيا، كما استمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان، وتم إخطار النيابة التى باشرت التحقيق.



تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارًا من مركز شرطة العياط، يفيد بمصرع شاب حال عبوره شريط السكة الحديد بإحدى القري بدائرة المركز.

شريط السكة الحديد

وبإجراء التحريات تبين أنه حال عبور شاب، شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور، تصادف قدوم أحد القطارات، واصطدم به، ما أسفر عن مصرعه دهسا، أسفل عجلات القطار.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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