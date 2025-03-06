الجمعة 07 مارس 2025
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حوادث

ضبط 10 أطنان لبن و1200 علبة زبادي مجهولي المصدر في حملة لمباحث التموين بالجيزة

حملة تموينية في الجيزة،فيتو
حملة تموينية في الجيزة،فيتو

شنت إدارة  مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة  بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة  حملة مكبرة   على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من ضبط الأسواق ومحاربة تجار الأغذية الفاسدة بشهر رمضان الكريم، والتي أسفرت عن ضبط عدة مخالفات بدوائر قسمي شرطة إمبابة بولاق الدكرور.

حيث تم ضبط ‏معمل لبن وزبادي بدون ترخيص وبداخله كميات ألبان وزبادي مجهولة المصدر وتم التحفظ على 10 أطنان لبن 1200 علبة زبادي.

كما تم تحرير 7 محاضر جنح ضد محلات سوبر ماركت لحيازة ألعاب نارية وعدم الإعلان عن الأسعار ومزاولة نشاط بدون ترخيص.

 

ضبط 2 طن من جلود وعظام ودهون الدواجن لتصنيع لحوم اللانشون في أبو النمرس

كما تمكنت أيضا مباحث التموين من ضبط صاحب محل لبيع الدواجن عقب ضبط 2 طن من جلود وعظام ودهون الدواجن لتصنيع لحوم اللانشون والبرجر والسجق غير صالح للاستهلاك بدائرة مركز  شرطة أبو النمرس بالجيزة وتحررت المحاضر اللازمة وأحالت المتهمين للنيابة العامة.

يأتي ذلك استمرارا للحملات التموينية المكبرة لمنع أي ممارسات احتكارية أو غش تجاري.

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ادارة مباحث التموين حملة مكبرة إمبابة بولاق الدكرور بشهر رمضان الكريم

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