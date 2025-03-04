مصرع شاب أسفل عجلات القطار في قنا

لقى شاب مصرعه قبل أذان المغرب بدقائق، اليوم الثلاثاء، أسفل عجلات قطار الركاب خلال مروره مزلقان بمحطة سكة حديد فرشوط، شمال محافظة قنا، وتم الدفع بسيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور.

تفاصيل البلاغ بقنا

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بمصرع شاب أسفل عجلات القطار خلال مروره المزلقان في محطة قطار فرشوط.

وبعد الفحص تبين مصرع عبدالناصر.أ، يبلغ من العمر 18 عامًا، خلال مروره المزلقان قبل إفطار المغرب خلال مروره مزلقان في محطة قطار فرشوط.

تم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى فرشوط تحت تصرف الجهات المختصة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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