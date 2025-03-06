قال رئيس إدارة كفاءة الحكومة الأمريكية، إيلون ماسك، اليوم الخميس، إن فلاديمير زيلينسكي سيخسر الانتخابات في أوكرانيا بفارق كبير وبأغلبية ساحقة إذا أجريت.

تصريح جديد لماسك عن مصير زيلينسكي والطريق الوحيد للسلام في أوكرانيا



وأضاف إيلون ماسك، على منشور نشره أحد المستخدمين في مواقع التواصل الاجتماعي بمنصة "إكس"، حول تغيير النظام في كييف للوصول إلى الحلول والطريق الوحيد للسلام.



وكتب ماسك على صفحته بمنصة "إكس": "أوكرانيا بحاجة إلى إجراء انتخابات، وزيلينسكي سيخسر بأغلبية ساحقة".

وأضاف ماسك، في وقت سابق، أن زيلينسكي يجب أن يغادر أوكرانيا، ويستقر في دولة غير متورطة في الصراع الأوكراني.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق، أن "شعبية زالوجني أكثر بمرتين من زيلينسكي"، موضحا أن نظام زيلينسكي يتمتع بشعبية منخفضة مقارنة بمنافسيه وليس لديه أي فرصة للفوز في حال إجراء انتخابات في أوكرانيا.

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