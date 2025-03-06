الخميس 06 مارس 2025
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خارج الحدود

بحثًا عن بديل، مقربون من ترامب يعقدون محادثات سرية مع معارضي زيلينسكي

دونالد ترامب وفولوديمير
دونالد ترامب وفولوديمير زيلينكسي

لا يزال وقع الخلاف بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلنيسكي، في البيت الأبيض، قائمًا إثر المشادة الكلامية بينهما، ما دفع واشنطن لتكثيف جهودها؛ بحثًا عن خليفة للرئيس الأوكراني، والضغط عليه للتنحي، وهو ما دفع حلفاء ترامب لعقد محادثات سرية مع معارضي زيلينسكي في أوكرانيا.

السعي إلى إخراج الرئيس الأوكراني من منصبه

أجرى أربعة من كبار المقربين من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مناقشات سرية في كييف مع أبرز المعارضين السياسيين لزيلينسكي، في الوقت الذي تتلاقى فيه رغبة واشنطن مع موسكو في السعي إلى إخراج الرئيس الأوكراني من منصبه، بحسب "بوليتيكو" الأمريكية.

وشملت المحادثات زعيمة المعارضة الأوكرانية يوليا تيموشينكو، رئيسة الوزراء السابقة، وأعضاء كبار في حزب بيترو بوروشينكو، سلف زيلينسكي المباشر في الرئاسة.

تركزت المناقشات حول ما إذا كانت أوكرانيا قادرة على عقد انتخابات رئاسية سريعة، وقد تم تأجيل هذه الانتخابات وفقًا لدستور البلاد لأن أوكرانيا لا تزال تحت الأحكام العرفية.

الناخبين المحتملين في الخطوط الأمامية 

ويقول منتقدو إجراء الانتخابات إنها قد تكون فوضوية وتصب في مصلحة روسيا، حيث يخدم العديد من الناخبين المحتملين في الخطوط الأمامية أو يعيشون في الخارج كلاجئين.

ويعول مساعدو ترامب على أن زيلينسكي سيخسر أي تصويت بسبب إرهاق الحرب والإحباط العام إزاء الفساد المستشري، على الرغم من أن شعبية زيلنيسكي انتعشت في أعقاب مشاجرة المكتب البيضاوي الأسبوع الماضي، والتي تعرض فيها لتوبيخ شديد من الرئيس دونالد ترامب ونائب الرئيس جيه دي فانس.

ورغم التقارير التي تشير إلى تحدث الأمريكيين مع معارضي الرئيس الأوكراني، أكد أن وزير التجارة هوارد لوتنيك أن الرئيس دونالد ترامب لا يتدخل في السياسة الأوكرانية، مضيفًا أن كل ما يريده ترامب هو شريك للسلام، غير أنه مرارا اتهم الرئيس الأمريكي، زيلينسكي بأنه "دكتاتور بلا انتخابات"، بينما اتهمت مديرة الاستخبارات الوطنية تولسي جابارد كييف زورًا بإلغاء الانتخابات.

44% إنهم سيدعمون زيلينسكي للرئاسة

ويظهر أحدث استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "سورفيشن" البريطانية هذا الأسبوع بعد الخلاف في البيت الأبيض، أن زيلينسكي لا يزال متقدما بشكل مريح في السباق إلى الرئاسة، إذ قال 44% إنهم سيدعمون زيلينسكي للرئاسة.

ويتخلف أقرب منافس للرئيس الأوكراني بأكثر من 20 نقطة مئوية، هو فاليري زالوجني، القائد السابق للجيش وسفير أوكرانيا الحالي في بريطانيا، ولم يحظ رجل الأعمال الأوكراني بترو بوروشينكو، المعروف باسم ملك الشوكولاتة بسبب إمبراطورتيه في صناعة الحلويات، سوى 10%، أما زعيمة المعارضة يوليا تيموشينكو فقد حصلت على 5.7% فقط.

وتتوافق فكرة الإطاحة مع الرئيس الأوكراني، مع رغبة الكرملين الذي يريد الإطاحة بالرئيس الأوكراني منذ سنوات، تمهيدًا لبدء مفاوضات السلام، ومنذ أيام، اقترح مسؤولون في حكومة ترامب أن يتنحى زيلينسكي ما لم ينضم بشكل كامل إلى الخطة الأمريكية لإنهاء الحرب بسرعة، حتى لو تضمنت تنازلات كبيرة من جانب أوكرانيا.

 

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