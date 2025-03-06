صحيفة: تركيا تبدي استعدادها لإرسال قواتها إلى أوكرانيا ضمن بعثة حفظ السلام

نقلت صحيفة "ميليت" عن مصدر في وزارة الدفاع التركية قوله: إن أنقرة مستعدة للمساهمة في الإرسال المحتمل لبعثة حفظ السلام إلى أوكرانيا إذا كان ذلك سيساعد على استقرار المنطقة.

تركيا مستعدة لإرسال قوات إلى أوكرانيا

وقال المصدر لصحيفة "ميليت" إن "مساهمة تركيا المحتملة في المهمة، والتي لم يتم إضفاء الطابع الرسمي عليها بعد من الناحية النظرية وتجري مناقشتها في وسائل الإعلام المختلفة، سيتم النظر فيها بشكل متبادل مع جميع الأطراف إذا اعتبرت ضرورية لضمان الاستقرار والسلام الإقليميين".

وأضاف المصدر أن وزارة الدفاع مع الإدارات التركية الأخرى، تراقب المبادرات الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء النزاع في أوكرانيا.

بريطانيا تدعم إرسال قوات إلى أوكرانيا

وقال الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، إيمانغالي تاسماغامبيتوف، في وقت سابق، إن الإرسال المحتمل لوحدات عسكرية أوروبية إلى أوكرانيا سيخلق وضعا خطيرا في المنطقة وقد يؤدي إلى تصعيد كبير.



وكان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قد أعلن منذ أيام، أن بلاده تدعم إرسال قوات إلى أوكرانيا، مشيرا إلى استعدادها لإرسال مقاتلات لإغلاق الأجواء، فيما قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني إنها رفضت العرض المقدم من فرنسا وبريطانيا لإرسال قوة عسكرية إيطالية إلى أوكرانيا في إطار قوة أوروبية.

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