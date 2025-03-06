بوتين: روسيا بحاجة إلى خيار سلام في أوكرانيا لضمان استقرارها

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن روسيا بحاجة إلى خيار سلام في أوكرانيا يضمن التنمية المستقرة والأمان، كما يجب تعزيز قوة البلاد في ظل ظروف العمل العسكري.

بوتين: روسيا بحاجة إلى خيار سلام في أوكرانيا



وأضاف بوتين خلال لقائه مع موظفي ومستفيدي مؤسسة المدافعون عن الوطن: "يتعين علينا أن نختار لأنفسنا نسخة من السلام (في أوكرانيا) تناسبنا وتضمن السلام لبلدنا في المنظور التاريخي الطويل الأمد".



وتابع: "نحن بحاجة إلى خيار يضمن التنمية المستقرة لبلدنا في ظروف السلام والأمن".

وأوضح الرئيس الروسي أن "روسيا يجب أن تعيش وتعزز قوة البلاد في ظل ظروف العمل العسكري".

وأكد الرئيس الروسي: "ربما كان من الأفضل أن أستمع إليكم عن عمل مؤسسة المدافعين عن الوطن نفسها، في المجالات التي تعملون فيها. وبشكل عام، عن الوضع الذي يتطور، كل هذا مرتبط بالأعمال العسكرية. كل هذه هي الظروف التي يجب أن نعيش فيها اليوم ونعزز بلدنا".

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