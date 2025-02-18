الثلاثاء 18 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مستشار بوتين يعلق على مباحثات السعودية

مستشار بوتين، فيتو
مستشار بوتين، فيتو

ذكرت وكالة الإعلام الروسية نقلًا عن يوري أوشاكوف مستشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للسياسة الخارجية قوله أمس الإثنين إن المحادثات بشأن أوكرانيا في السعودية ستكون "ثنائية فحسب".

ونقلت الوكالة عن أوشاكوف قوله لدى وصوله إلى العاصمة الرياض "جئنا للتفاوض مع زملاء أمريكيين. هذه محادثات ثنائية فحسب، لا يمكن أن تكون هناك محادثات ثلاثية في الرياض" في إشارة ضمنية إلى رفض موسكو إجراء مفاوضات مع الجانب الأوكراني حول سبل إنهاء الحرب.

ووصل وفد روسي يضم وزير الخارجية سيرجي لافروف والمستشار الدبلوماسي للكرملين يوري أوشاكوف إلى السعودية في وقت سابق أمس الإثنين.

ويأتي وصول الوفد الروسي إلى السعودية تمهيدًا لإجراء محادثات رفيعة المستوى مع مسؤولين أمريكيين، بحسب ما ذكر التلفزيون الرسمي الروسي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مستشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوكرانيا السعودية العاصمة الرياض محادثات ثلاثية في الرياض وزير الخارجية سيرجي لافروف المستشار الدبلوماسي للكرملين

مواد متعلقة

محلل سياسي: زيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى السعودية تأتي في توقيت بالغ الحساسية

سعر الذهب في السعودية بختام تعاملات اليوم الإثنين، جرام عيار 21 يلامس 304 ريالات

وزير الاستثمار يبحث مع «أكوا باور» السعودية تعزيز التعاون في مجال الطاقة المتجددة

ترامب يعلن موعد لقائه مع بوتين في السعودية

الأكثر قراءة

ترامب السبب، لحظة تحطم الطائرة الأمريكية في مطار تورونتو بكندا (فيديو)

الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء

شعبة الذهب للمواطنين: اشتروا الآن الفترة المقبلة مش في صالحكم (فيديو)

محمد رمضان يعلن مفاجأة سارة لجمهوره

في ألمانيا وفرنسا، تفاصيل جديدة في رحلة علاج محمود الخطيب

مصر دي كلها حلوة، من هو الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي؟

إطلاق نار في تل أبيب ووقوع قتلى ومصابين (فيديو)

أمير عزمي يرد على قصة اعتداء شيكابالا على جروس ويكشف ما حدث (فيديو)

منوعات

المزيد

حفل زواج طفلين يبلغان 12 عاما يثير الغضب فى العراق ( فيديو)

العائلة المالكة الأردنية تحتفل بحفيدتهم الجديدة أمنية بأغنية سر السعادة

مفاجأة غير متوقعة، كشف سبب وفاة نجمة نتفلكس شهيرة

زوجان برازيليان يدخلان موسوعة "جينيس" بـ أطول فترة زواج

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الإثنين بالسوق المحلية

استقرار أسعار الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

أسعار السكر في الأسواق اليوم الإثنين 17/2/2028

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الإثنين بالأسواق

المزيد

انفوجراف

ماذا حدث في واقعة انهيار عقار كرداسة بسبب أسطوانة بوتاجاز؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 18 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 18 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 18 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية