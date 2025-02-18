مستشار بوتين يعلق على مباحثات السعودية

ذكرت وكالة الإعلام الروسية نقلًا عن يوري أوشاكوف مستشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للسياسة الخارجية قوله أمس الإثنين إن المحادثات بشأن أوكرانيا في السعودية ستكون "ثنائية فحسب".

ونقلت الوكالة عن أوشاكوف قوله لدى وصوله إلى العاصمة الرياض "جئنا للتفاوض مع زملاء أمريكيين. هذه محادثات ثنائية فحسب، لا يمكن أن تكون هناك محادثات ثلاثية في الرياض" في إشارة ضمنية إلى رفض موسكو إجراء مفاوضات مع الجانب الأوكراني حول سبل إنهاء الحرب.

ووصل وفد روسي يضم وزير الخارجية سيرجي لافروف والمستشار الدبلوماسي للكرملين يوري أوشاكوف إلى السعودية في وقت سابق أمس الإثنين.

ويأتي وصول الوفد الروسي إلى السعودية تمهيدًا لإجراء محادثات رفيعة المستوى مع مسؤولين أمريكيين، بحسب ما ذكر التلفزيون الرسمي الروسي.

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