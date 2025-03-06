البنتاجون يؤكد تعليق جميع المساعدات العسكرية لأوكرانيا

أكد البنتاجون تعليق إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، حيث دخل هذا الإجراء حيز التنفيذ الساعة 02:00 بتوقيت موسكو ليلة الاثنين الثلاثاء، حسب وكالة "نوفوستي".

البنتاجون يعلق جميع المساعدات العسكرية لأوكرانيا

ونقلت الوكالة عن مسؤول في البنتاجون أن "وزارة الدفاع الأمريكية تلقت أوامر بتعليق جميع أشكال المساعدات العسكرية لأوكرانيا اعتبارًا من الساعة 18:00 الإثنين الماضي (02:00 يوم الثلاثاء بتوقيت موسكو)".

مصير البيانات الاستخباراتية المقدمة لأوكرانيا

مع ذلك، رفض البنتاجون التعليق على التقارير التي تشير إلى توقف تزويد أوكرانيا بالبيانات الاستخباراتية.

وكانت قناة "سكاي نيوز" قد نقلت عن مصدر أوكراني أن الولايات المتحدة أوقفت تقديم البيانات الاستخباراتية لكييف بالكامل، وليس بشكل انتقائي. وفي وقت لاحق، أكد مدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف التوقف في تبادل المعلومات الاستخباراتية.

وفي وقت سابق أفادت قناة "فوكس نيوز" نقلا عن مسؤول رفيع المستوى في البيت الأبيض أن الولايات المتحدة أوقفت إمدادات الذخائر والمعدات العسكرية إلى أوكرانيا إلى حين تأكد الرئيس دونالد ترامب من التزام أوكرانيا بمفاوضات السلام.

من جهة أخرى، أشار رئيس وزراء بولندا دونالد تاسك، إلى أن مطار جيشوف العسكري في بولندا، والذي يعد المركز اللوجيستي الأساسي لإرسال الأسلحة والمساعدات الإنسانية من الولايات المتحدة إلى أوكرانيا، قد توقف عن العمل.

أزمة لقاء ترامب وفلاديمير زيلينسكي

ويوم الجمعة الماضي 28 فبراير، عقد لقاء بين ترامب وفلاديمير زيلينسكي، وكان من المتوقع أن يوقعا خلاله اتفاقية حول المعادن الأرضية النادرة، لكن نشبت بينهما مشادة كلامية، فقام ترامب، وفقا لـ"فوكس نيوز"، بطرد زيلينسكي من البيت الأبيض، وفشلت الصفقة.

وأشار ترامب إلى أن زيلينسكي غير مستعد للسلام وأظهر عدم احترام للولايات المتحدة.

من جانبه، أشار الكرملين إلى أن تصريحات زيلينسكي في البيت الأبيض أثبتت مرة أخرى صحة موقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن "انفتاح موسكو على التسوية يصطدم بعدم رغبة كييف".

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