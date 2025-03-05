الأربعاء 05 مارس 2025
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خارج الحدود

زيلينسكي يؤكد لـ شولتس أن السلام المستدام "ممكن جدا" في أوكرانيا

زيلنسكي، فيتو
زيلنسكي، فيتو

أفادت وكالة فرانس برس (أ ف ب)، بأن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أكد في اتصال هاتفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس أن السلام المستدام "ممكن جدا" في أوكرانيا؛ وفقًا لنبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

 

رسالة ترامب لزيلنسكي 

في وقت سابق، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "ينبغي أن يكون أكثر امتنانًا" للولايات المتحدة، وذلك بعد خوضه مشادة كلامية معه، الجمعة، في البيت الأبيض، لافتًا إلى أن التوصل إلى اتفاق حول المعادن الأوكرانية لا يزال ممكنًا.

 

امتنان الرئيس الأوكراني لأمريكا

وقال الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض "أعتقد ببساطة أن عليه أن يكون أكثر امتنانًا، لأن هذا البلد (الولايات المتحدة) دعمهم في السراء والضراء".

وأضاف: "زيلينسكي قال إن الحرب ستستمر لوقت طويل وتمنى أن لا يكون على حق".

وشدد على أنه "سنبرم اتفاقات مع روسيا وأوروبا لإنهاء الحرب في أوكرانيا"، مضيفا أن "روسيا ترغب في إبرام اتفاق لإنهاء الحرب".

 

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