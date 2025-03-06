انتهيت للتو من قراءة المقترح المصري، نص تعليق مبعوث ترامب على خطة إعمار غزة (فيديو)

أشاد ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، بـ الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة بدون تهجير أهالي القطاع.

مبعوث ترامب يشيد بخطة مصر لإعادة إعمار غزة

وقال مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض: “لقد انتهيت للتو من قراءة المقترح المصري بشأن إعادة إعمار غزة، إنه يحتوي على العديد من الميزات الجذابة، نحن بحاجة إلى المزيد من المناقشة حوله، ولكنه خطوة أولى حسنة النية من جانب المصريين”.

وتابع ستيف ويتكوف، أن خطة مصر بشأن إدارة وإعادة إعمار قطاع غزة "خطوة أولى حسنة النية" من جانب المصريين.

وفي ذات السياق، قال ويتكوف إن حركة حماس لن تكون جزءًا من حكم قطاع غزة، مشيرًا إلى أن أي إجراء ضدها سيكون من جانب إسرائيل، وبدعم من إدارتنا.

وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية من اتفاق غزة، قال: "هذا ما نبحثه، سواء النظر في تمديد المرحلة الأولى، أو نبحث المرحلة الثانية. بالنسبة لي، لا يهمني حقًا ما نسميه، ما يهم، هل سنتوصل إلى حل؟ هل سنتوصل إلى اتفاق سلام؟ هل سنعيد كل هؤلاء الأسرى إلى ديارهم، وهو هدف إدارة ترامب، وهذا سيتطلب بعض التفكير المعقول".

مبعوث ترامب يؤكد عدم وجود دور لحركة حماس في حكم غزة

وأعاد مبعوث ترامب التأكيد على أن "حماس لن تكون جزءًا من حكومة غزة، والجميع يدركون ذلك، وهذا متضمن في إطار عمل السابع والعشرين من مايو، والذي تجري بموجبه هذه المفاوضات".

ولفت ويتكوف، إلى أن أي نقاشات مع حماس يجريها المبعوث الأمريكي الخاص لشئون الرهائن آدم بوهلر، وهو مفوض للقيام بذلك، موضحًا أنها "كانت تتمثل في إجراء محادثة لمعرفة ما إذا كان من الممكن تحقيق أي شيء. للأسف، ما اكتشفناه هو أن حماس أخبرتنا أنها ستتعامل مع الأمر بطريقة معينة، لكنها لم تفعل".

ولفت إلى أن ذلك ما دفع الرئيس دونالد ترامب إلى تحذير حماس من أن "سلوكها غير مقبول. عليكم تصحيح سلوككم"، منوهًا إلى أن "الحركة لم تكن واضحة معنا بشأن المحتجزين. آن الأوان لتتصرف بطريقة مسئولة، وهذا ما لا تفعله".

ستيف ويتكوف، فيتو

وتابع ويتكوف: "نرغب في حل الأمور عبر الحوار، وإن لم ننجح فالبديل لن يكون جيدًا لحماس"، لافتًا إلى أن لدى الحركة فرصة لاتخاذ القرار الصائب.

اعتماد الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة في القمة العربية

وكانت القمة العربية الاستثنائية بشأن فلسطين التى عقدت فى القاهرة، الثلاثاء، قد تبنت خطة مصر المتعلقة بإدارة غزة وإعادة إعمار القطاع، وأعلنت دعمها للقرار الفلسطيني بتشكيل لجنة لإدارة القطاع لفترة انتقالية تحت مظلة الحكومة الفلسطينية.

وبعد ساعات من انتهاء أعمال القمة، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكى برايان هيوز، إن المقترح المصري لإعادة إعمار غزة "لا يعالج حقيقة أن غزة غير صالحة للسكن حاليًا ووضع حماس فى القطاع".

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