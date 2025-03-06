الخميس 06 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

يسرائيل هيوم: حكومة الاحتلال تنهي استعدادها لتهجير أهالي غزة

النازحون الفلسطينيون،
النازحون الفلسطينيون، فيتو

زعمت صحيفة "يسرائيل هيوم" في تقرير لها اليوم الخميس، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي أكملت استعداداتها لتسهيل تهجير سكان قطاع غزة في حال توفرت دول لاستقبالهم.

حكومة الاحتلال تكمل استعداداتها لتهجير أهالي غزة 

ونقلت الصحيفة العبرية عن مصادر أمنية قولها: إن إسرائيل أنهت الترتيبات اللازمة لتمكين آلاف من سكان قطاع غزة من الخروج يوميا عبر ثلاث طرق.

txt

مدبولي: القمة العربية أكدت على إعادة إعمار غزة دون تهجير.. استقرار الشرق الأوسط مرهون بحل عادل للقضية الفلسطينية.. ومؤتمر دولي الشهر المقبل

وأوضحت الصحيفة أنه في الأسابيع الأخيرة، تم إنشاء آلية تحت إشراف وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس، تهدف إلى تهيئة الظروف التي من شأنها أن تسمح لـ 2500 من سكان غزة بمغادرة القطاع يوميا.

خطة التهجير الإسرائيلية 

وزعمت  المصادر أن إحدى الدول أبدت بالفعل اهتمامها بقبول عمال بناء من غزة، لكن الجدل الدولي المحيط بالقضية دفعها إلى تجميد مشاركتها في الأمر في الوقت الراهن.

ووفق المصدر ذاته، يمكن أن تتم الهجرة عن طريق البحر مع المرور عبر ميناء أشدود الإسرائيلي، كما سيتم افتتاح طريق جوي إضافي عبر مطار رامون في إيلات بالإضافة إلى معبر رفح كطريق من طرق المغادرة الأخرى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تهجير أهالي غزة غزة حكومة الاحتلال إسرائيل

مواد متعلقة

المؤتمر: خطة إعمار غزة تؤكد أن مصر ستظل الداعم الأول للقضية الفلسطينية

حماس: ملتزمون بمراحل اتفاق غزة المختلفة
ads

الأكثر قراءة

مصرع سيدة ضربتها صاعقة كهربائية بسبب البرق أثناء هطول الأمطار بالغربية

طفل يسأل: هل المشاهد غير اللائقة في الأفلام حرام؟، علي جمعة: هذا رأي الشيخ حسب الله (فيديو)

بتوجيهات رئاسية، تحرير المصريين المختطفين من ميلشيا الدعم السريع بالسودان وعودتهم للقاهرة

تشييع جنازة الضحية الثالثة لسفاح المعمورة بالإسكندرية (صور)

بعد انتهاء المؤتمر، ممدوح عباس يتواجد في نادي الزمالك لهذا السبب

حسني عبد ربه: استاد النادي الأهلي فخر وإنجاز كبير وحسن شحاتة وراء تغيير مركزي

أمطار غزيرة وثلوج في القاهرة والجيزة والشمسيات البلاستيكية سلاح المصريين لمواجهة المياه (صور)

الإعدام للمتهم الأول والسجن 15 سنة للثاني، جنايات شبرا الخيمة تصدر حكمها في قضية "الدارك ويب"

منوعات

المزيد

أمطار غزيرة وثلوج في القاهرة والجيزة والشمسيات البلاستيكية سلاح المصريين لمواجهة المياه (صور)

معمرة يابانية تدخل موسوعة "جينيس" كأكبر حلاقة في العالم

سائحون يدخلون البهجة على قلوب مرضى أورام الأقصر (صور)

شركة أمريكية تخطط لإطلاق قمر صناعي لمراقبة الأرض من مدار منخفض جدا

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

تعرف على أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 6-3-2025 في الأسواق

بكام كيلو الأرز اليوم الخميس في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم الخميس 6-3-2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

اختطاف ابن مصطفى شعبان في الحلقة الخامسة من مسلسل حكيم باشا (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل في المال حق للفقراء غير الزكاة؟ وزير الأوقاف السابق يوضح

علي جمعة يجب عن تساؤلات الشباب حول التمثيل والغناء والموسيقى وتجسيد الأنبياء والتيك توك

تلاوة عطرة للقارئ يوسف حلاوة من سورة الأنفال (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية