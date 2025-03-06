يسرائيل هيوم: حكومة الاحتلال تنهي استعدادها لتهجير أهالي غزة

زعمت صحيفة "يسرائيل هيوم" في تقرير لها اليوم الخميس، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي أكملت استعداداتها لتسهيل تهجير سكان قطاع غزة في حال توفرت دول لاستقبالهم.

حكومة الاحتلال تكمل استعداداتها لتهجير أهالي غزة

ونقلت الصحيفة العبرية عن مصادر أمنية قولها: إن إسرائيل أنهت الترتيبات اللازمة لتمكين آلاف من سكان قطاع غزة من الخروج يوميا عبر ثلاث طرق.

وأوضحت الصحيفة أنه في الأسابيع الأخيرة، تم إنشاء آلية تحت إشراف وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس، تهدف إلى تهيئة الظروف التي من شأنها أن تسمح لـ 2500 من سكان غزة بمغادرة القطاع يوميا.

خطة التهجير الإسرائيلية

وزعمت المصادر أن إحدى الدول أبدت بالفعل اهتمامها بقبول عمال بناء من غزة، لكن الجدل الدولي المحيط بالقضية دفعها إلى تجميد مشاركتها في الأمر في الوقت الراهن.

ووفق المصدر ذاته، يمكن أن تتم الهجرة عن طريق البحر مع المرور عبر ميناء أشدود الإسرائيلي، كما سيتم افتتاح طريق جوي إضافي عبر مطار رامون في إيلات بالإضافة إلى معبر رفح كطريق من طرق المغادرة الأخرى.

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