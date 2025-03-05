خارجية الاحتلال ترد على البيان الأوروبي: لن نسمح بدخول مساعدات إنسانية إلى غزة

قالت وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، ردًا على بيان أوروبي مشترك، أن إسرائيل لن تسمح بـدخول مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة.

الاحتلال يرفض المطلب الأوروبي بدخول المساعدات إلى غزة

وزعمت خارجية الاحتلال في بيان، أن حماس تقوم بالاستيلاء على المساعدات التي تدخل غزة، وتستغلها من أجل إعادة بناء آلتها الحربية، عادّة أن «شاحنات المساعدات أصبحت بمثابة المحرك الاقتصادي لحماس».

وتابعت وزارة الخارجية الإسرائيلية مزاعمها قائلة: نصف ميزانية حماس في غزة يأتي من هذه الشاحنات، وقالت إن إسرائيل لن تسمح لعدوها بإعادة تزويد نفسه بالإمدادات حتى يتمكن من إعادة تجميع صفوفه ومن ثم مهاجمتها.

وزراء خارجية ألمانيا وبريطانيا وفرنسا يطالبون بدخول المساعدات

وكان وزراء خارجية ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، قد طالبوا في بيان أوروبي مشترك، إسرائيل بالوفاء بالتزاماتها الدولية بهدف إيصال المساعدة الإنسانية إلى سكان غزة بشكل كامل وسريع وآمن ومن دون معوقات، وفقًا لوكالة الصحافة الفرنسية.

ونبه وزراء خارجية أوروبا، إلى أن وقف إدخال السلع والمساعدات إلى قطاع غزة، كما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، قد يشكل انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني، مؤكدين أن، تسليم المساعدة الإنسانية لا يمكن أن يكون مشروطًا بوقف لإطلاق النار ولا يمكن استغلاله لأغراض سياسية.

وأعلنت إسرائيل، الأحد، تعليق دخول المساعدات الإنسانية الحيوية لسكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة تقريبًا.

يأتي ذلك وسط خلافات مع حركة حماس بشأن كيفية مواصلة تنفيذ الهدنة الهشّة التي دخلت حيز التنفيذ في 19 يناير، بعد أكثر من 15 شهرًا من حرب مدمّرة بين الحركة والاحتلال.

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