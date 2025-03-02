الأحد 02 مارس 2025
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خارج الحدود

أكسيوس: مقترح ويتكوف يقضي بتمديد وقف إطلاق النار بغزة 42 يومًا

مبعوث ترامب للشرق
مبعوث ترامب للشرق الأوسط، فيتو

نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله: إن مبعوث الرئيس ترامب إلى الشرق الأوسط ويتكوف قدم اقتراحه بشأن خطة تمديد وقف إطلاق النار بعد 4 اجتماعات مع رون ديرمر.

مقترح ويتكوف لتمديد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة 

وقال المسؤول الأمريكي إنه بحسب مقترح ويتكوف سيتم تمديد وقف إطلاق النار في غزة لمدة 42 يوما إضافيا.

وردت حركة حماس على بيان الاحتلال، بموافقة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على مقترح المبعوث الأمريكي بخصوص وقف إطلاق نار "مؤقت" في قطاع غزة خلال شهر رمضان وعيد الفصح.

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ورفضت حماس هذا المقترح، مطالبة بتطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، الذي يعني فعليا إنهاء الحرب في قطاع غزة.

واعتبرت الحركة أن المقترح الأمريكي "تأكيد واضح بأن الاحتلال يتنصل من الاتفاقات التي وقع عليها".

وقال القيادي في حماس محمود مرداوي في بيان تلقته "فرانس برس": "الطريق الوحيد لاستقرار المنطقة وعودة الأسرى هو استكمال تنفيذ الاتفاق، بدءا من تنفيذ المرحلة الثانية التي تضمن المفاوضات على وقف إطلاق النار الدائم والانسحاب الشامل وإعادة الإعمار ثم إطلاق سراح الأسرى في إطار صفقة متفق عليها، هذا ما نصر عليه ولن نتراجع عنه".

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حماس نتنياهو غزة اتفاق وقف اطلاق النار

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