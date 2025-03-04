مؤلفة من 112 صفحة، تفاصيل الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة بعد اعتمادها بالقمة العربية

اعتمدت القمة العربية الطارئة "قمة فلسطين" في القاهرة، الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة، ودعت المجتمع الدولي إلى تقديم دعم سريع لها.

الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة

وأوضح الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة بدلا من التهجير، أن التكلفة التقديرية الإجمالية لخطة إعادة الإعمار تقدر بنحو 53 مليار دولار، وأكدت أن حل الدولتين يفتح الباب أمام العلاقات الطبيعية بين دول المنطقة وإسرائيل.

وتتضمن الخطة المصرية المؤلفة من 112 صفحة، خرائط توضح كيفية إعادة تطوير أراضي غزة وعشرات الصور الملونة التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لمشاريع الإسكان والحدائق والمراكز المجتمعية.

كما تتضمن ميناء تجاريًا ومركزًا للتكنولوجيا وفنادق على الشاطئ.

وأشارت إلى تدريب كل من مصر والأردن لعناصر من الشرطة الفلسطينية للإمساك بالأمن في القطاع، ما يمهد لاحقًا إلى عودة السلطة الفلسطينية من أجل إدارة غزة.

ونصت على تشكيل لجنة تتولى إدارة شئون القطاع في مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر بقرار فلسطيني، مكونة من شخصيات تكنوقراط مستقلين تحت مظلة الحكومة الفلسطينية.

التواجد الدولي في الأراضي الفلسطينية عبر قوات حفظ سلام

كذلك لفتت إلى إمكانية قيام مجلس الأمن بدراسة فكرة التواجد الدولي في الأراضي الفلسطينية عبر قوات حفظ سلام.

وتضمنت كذلك التعامل مع مسألة سلاح الفصائل عبر أفق واضح وعملية سياسية ذات مصداقية.

ونصت على إعداد مساكن موقتة لسكان القطاع المدمر والنازحين في 7 مناطق، مع العمل على إبرام هدنة متوسطة المدى لفترة زمنية محددة.

وأوضحت أن مرحلة التعافي المبكر، تستمر 6 أشهر، وتتكلف 3 مليارات دولار للمرافق والمساكن.

المرحلة الأولى من إعادة الإعمار تستمر عامين

كما أشارت الخطة المصرية، إلى أن المرحلة الأولى من إعادة الإعمار تستمر عامين بتكلفة 20 مليار دولار، فيما تستغرق المرحلة الثانية عامين ونصف العام بتكلفة 30 مليار دولار، لافتة إلى إمكانية إنشاء صندوق ائتماني تحت إشراف دولي كآلية تمويلية يتم توجيه التعهدات المالية إليه.

غزة، فيتو

ودعت إلى تنظيم مؤتمر دولي في القاهرة بأقرب وقت، من أجل حشد الدعم اللازم لإعمار القطاع.

وأكد المقترح المصري التمسك بحل الدولتين، معتبرًا أنه سيزيل أي سبب لعدم الاستقرار والنزاعات في الشرق الأوسط.

وتتضمن الخطة المصرية، الحفاظ على حقوق وكرامة الشعب الفلسطيني، وإدانة قتل واستهداف المدنيين، وإدانة مستوى العنف غير المسبوق والمعاناة الإنسانية التي خلفتها الحرب على غزة، وأكدت أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية، وأن محاولة تكريس الفصل بين القطاع والضفة الغربية، يهدم آمال السلام.

وشددت الخطة المصرية، على ضرورة تكاتف المجتمع الدولي لمعالجة الكارثة الإنسانية التي خلّفتها الحرب على غزة، ومراعاة حقوق الشعب الفلسطيني وبقائه على أرضه من دون تهجير، والحفاظ على تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ودعم المجتمع الدولي لجهود مصر وقطر والولايات المتحدة في هذا الصدد، والعمل على الحفاظ على استدامة التهدئة الراهنة وإطلاق المحتجزين والأسرى.

وركزت على الإشارة إلى أن محاولة نزع الأمل في إقامة الدولة من الشعب الفلسطيني أو انتزاع أرضه منه لن تؤتي إلا مزيدًا من الصراعات وعدم الاستقرار.

الخطة المصرية تطالب بضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار

وطالبت الخطة المصرية بـضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة»، مُشيرة إلى أن «تنفيذ إعادة الإعمار يتطلب ترتيبات للحكم الانتقالي وتوفير الأمن بما يحافظ على آفاق حل الدولتين.

وذكرت أن هناك «أهمية كبيرة للعمل على مقترح تدريجي يُراعي الحفاظ على حق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه، فضلًا عن ضرورة مراعاة حقه في تحقيق تطلعاته المشروعة بإقامة دولته مُتصلة الأراضي بقطاع غزة والضفة».

ودعت إلى إجراء انتخابات في كل المناطق الفلسطينية خلال عام واحد إذا توافرت الظروف المناسبة لذلك.

حماس تدعو إلى إفشال خطة تهجير سكان غزة

من جانبها دعت حركة حماس، قمة القاهرة العربية، إلى إفشال مخططات تهجير سكان قطاع غزة بحسب مقترح الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

وذكرت في بيان، أنه في ظل انعقاد القمة العربية الطارئة في القاهرة، نتطلع إلى دور عربي فاعل ينهي المأساة الإنسانية التي صنعها الاحتلال في قطاع غزة، ويلزم حكومته الفاشية بوقف جرائمها بحق المدنيين العزل، ويضغط لفتح المعابر وإدخال ما يحتاجه شعبنا وإفشال مخططات الاحتلال لتهجيره».

وأعلنت إسرائيل الاثنين، تعليق دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع الذي يعاني أزمة إنسانية حادة جراء الحرب.

واعتبرت الحركة أن إغلاق الاحتلال الإرهابي لمعابر قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي، ومنعه دخول المساعدات والبضائع، يمثّل إمعانا صهيونيا في انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار، وجريمة حرب موصوفة تُرتكب أمام سمع العالم وبصره.

وأضافت أنه، يتعيّن على المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والمنظمات الحقوقية والإنسانية، التحرّك الفوري لوقف هذه الانتهاكات الممنهجة وغير المسبوقة للقانون الدولي والإنساني، ومحاسبة قادة الاحتلال باعتبارهم مجرمي حرب»، داعية إلى «فرض إدخال المساعدات ومواد الإغاثة الإنسانية والطبية ومواد الإيواء والإنقاذ إلى قطاع غزة.

مشاركون في القمة العربية الطارئة

شهدت قمة القاهرة العربية الطارئة في شأن غزة، حضورًا عربيًا وأمميًا رفيع المستوى، ما يعكس الاهتمام الإقليمي والدولي بها.

وشارك في القمة ممثل أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والرؤساء العراقي عبداللطيف جمال رشيد واللبناني جوزف عون والسوري أحمد الشرع والفلسطيني محمود عباس والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني ورئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي ورئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان.

وحضر أيضًا، نيابة عن الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، الشيخ منصور بن زايد نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي، ممثلًا عن السلطان هيثم بن طارق، ووزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي، ممثلًا عن الرئيس قيس سعيد، ووزير الشؤون الخارجية الجزائري أحمد عطاف نيابة عن الرئيس عبدالمجيد تبون.

وشاركت الجامعة العربية ممثلة بأمينها العام أحمد أبوالغيط، ومنظمة التعاون الإسلامي ممثلة بأمينها العام حسين إبراهيم طه، إضافة إلى الاتحاد الأفريقي ممثلًا بمفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن بانكول أديوي، والأمم المتحدة ممثلة بمبعوثها الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند.

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