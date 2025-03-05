خبير استراتيجى: أمريكا وإسرائيل ستضعان العراقيل أمام إعادة إعمار غزة

قال الدكتور أبو بكر الدسوقي مستشار مجلة السياسه الدوليه وخبيرالعلاقات الدولية بمركز الدراسات الاستراتيجيه بالاهرام إن موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من قرارات القمة العربية بشان إعاده إعمارقطاع غزة ثم الرفض الاسرائيلي يؤكد أن هناك مخططا أمريكيا إسرائيلي لإعاده سيناريو التهجير.

المخطط مستمر بشان ابعاد سكان غزه عن القطاع

وأكد فى تصريح لفيتو أن هذا المخطط مستمر لابعاد سكان غزه عن القطاع ولعل البيان الصادر عن البيت الابيض الامريكي ومجلس الامن الامريكي يقول ان الخطة العربيه لاعاده إعمار غزه غير صالحه للتنفيذ الوضع القائم في قطاع غزه والحياه قطاع غير امنه

الموقف المصرى لادارة قضية الإعمار سوف يراهن على قوه الصمود العربي

و واصل حديثه قائلا ان الموقف المصرى لادارة قضية الاعمار سوف يراهن على قوه الصمود العربي ومحاوله تجميع القوى العالميه الداعية للسلام حول قرارات القمه العربيه التي اعلنت تمسكها بالسلام وبحل الدولتين دولة فلسطينية الى جانب الدوله الاسرائيليه.

اسرائيل ستحاول بين الحين والاخر اشعال الحرب مره اخرى

وتابع عوده الحرب في غزه سوف تشكل ضغوطا على الفلسطينيين ومصر والدول العربيه ونامل الا يحدث ذلك والاستجابه للمطالب العربيه خاصه وان كل القرارات تشير للتمسك بالسلام وحل الدولتين وان الدوري الامريكي دورا اساسي في عمليه السلام وبالتالي حتى الان السيناريوهات القادمه غير واضحه واسرائيل ستحاول بين الحين والاخر اشعال الحرب مره اخرى لتهجير الفلسطنيين خاصة وان قرارات القمة العربية منحت للفلسطينيين الاشراف على اعاده الاعمار وعوده السلطه الفلسطينيه من خلال لجنه المستقله لاداره شؤون القطاع تحت اشراف اشخاص مستقلين جانب تدريب قوات من الامن الفلسطينيه للامن في القطاع جهاز هدفه هو الحفاظ على السلطه الفلسطينيه في القطاع

امريكا واسرائيل سيضعان العراقيل امام اعمار غزة



وتابع ابو بكر قائلا ان موقف امريكا واسرائيل يكشف ان كلاهما سيضع العراقيل أمام تنفيذ قرارات القمه العربيه بشان الاعمار وستقوم اسرائيل بالدور الاكبر في ذلك المخطط من خلال اغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات للشعب الفلسطيني في القطاع غزه والسعى الى ممارسه الضغوط على الفلسطينيين للهجرة من اراضيهم

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