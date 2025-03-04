جمال زقوت: مطلوب موقف عربي حاسم لردع إسرائيل وإنهاء الحرب

أكد الدكتور جمال زقوت، المحلل السياسي ومدير مركز الأرض للدراسات، أن حكومة تل أبيب لن توقف عدوانها على غزة، في ظل الحماية المطلقة التي تحظى بها من الإدارات الأمريكية المتعاقبة.

تهديد الأمن القومي العربي

وأضاف أن المخططات التي تهدد الأمن القومي العربي باتت واضحة، ما يجعل الأنظار تتجه إلى القمة العربية، ترقبًا لما ستسفر عنه من قرارات، قد تكون حجر الأساس في تحريك الجهود العربية والدولية نحو وقف الحرب، وإعادة إعمار غزة، وحماية المصير الفلسطيني.

وشدد زقوت على أن القمة العربية أمام اختبار مصيري، يتطلب موقفًا حاسمًا يحمي الحقوق الفلسطينية، ويصون الأمن القومي والمصالح العربية، في واحدة من أخطر المحطات التاريخية منذ نكبة 1948.

انعقاد القمة العربية

وانعقدت اليوم القمة العربية الطارئة في القاهرة وسط تطورات متسارعة في المشهد الفلسطيني، حيث يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة متسببًا في كارثة إنسانية غير مسبوقة.

وترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي أعمال القمة العربية غير العادية، المنعقدة بطلب من دولة فلسطين، والمخصصة لبحث تطورات القضية الفلسطينية وسبل دعم الشعب الفلسطيني الشقيق في العاصمة الإدارية الجديدة.

السيسي يرحب بقادة وضيوف القمة العربية الطارئة

ورحب الرئيس السيسي بالحضور وقال في كلمته أتوجه بداية، بخالص التحية وجزيل الشكر، لأخى جلالة الملك "حمد بن عيسى آل خليفة"، عاهل مملكة البحرين الشقيقة.. على جهوده المقدرة، طوال فترة رئاسته لمجلس جامعة الدول العربية، على مستوى القمة ويطيب لى، أن أهنئكم جميعا، وشعوبنا العربية والإسلامية، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

القمة جاءت في ظل ضغوط دولية متزايدة لوقف إطلاق النار، ومطالبات عربية بضرورة اتخاذ موقف موحد يضع حدًا للحرب، خاصة بعد تصاعد المخاوف من تداعياتها على الأمن القومي العربي. كما تتزامن مع تحركات أمريكية مترددة تجاه الأزمة، حيث تستمر واشنطن في دعم إسرائيل عسكريًا وسياسيًا، رغم بعض الضغوط الداخلية والدولية عليها لإعادة تقييم موقفها.

على هامش القمة، تباينت المواقف العربية بين دعوات لتصعيد الضغوط السياسية والاقتصادية على تل أبيب، وبين محاولات لتفعيل المسارات الدبلوماسية لإنهاء العدوان، فيما ينتظر الشارع الفلسطيني والعربي مخرجات واضحة وفعالة، تتجاوز البيانات التقليدية نحو خطوات عملية تلجم إسرائيل وتدفع باتجاه حل سياسي يضمن الحقوق الفلسطينية.

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