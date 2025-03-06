مبعوث ترامب يشيد بخطة مصر لإعادة إعمار غزة

أعرب المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، اليوم الخميس، عن إشادته بمصر لطرحها خطة لإعادة إعمار غزة، مشيرًا إلى أنها تمثل "خطوة حسن نية أولى" من جانب المصريين.

ويتكوف يشيد بالخطة المصرية لإعادة إعمار غزة

وأوضح ويتكوف أنه "من الضروري إجراء مزيد من النقاش حول هذه الخطة"، معترفًا بأنها بداية إيجابية.

وفي السياق ذاته، قال الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية: إن مصر أعدت خطة مفصلة لإعادة إعمار وتنمية قطاع غزة، حيث سيتم توفير مساكن عاجلة ومؤقتة للفلسطينيين الذين فقدوا منازلهم.

خطة إعمار غزة

وأوضح: أن خطة إعادة إعمار غزة تتضمن برامج للحماية الاجتماعية، ومرحلة إعادة الإعمار تشمل توفير 200 ألف وحدة سكنية دائمة.



تنسيق مصر مع أمريكا وأوروبا بشأن إعمار غزة

ولفت إلى أن هناك اتصالات تتم مع الجانب الأمريكي وأوروبا للتنسيق حول الخطة المصرية، وخطة إعادة الإعمار تتضمن استعادة الخدمات الأساسية وتأهيل الطرق



وأشار إلى أن خطة الإعمار تتضمن إنشاء ميناء للصيادين وآخر تجاري ومطار دولي، ولا يمكن السماح باستخدام التجويع أداة للعقاب الجماعي.

وثمن الرئيس السيسي الإجماع العربي على دعم خطة إعادة إعمار قطاع غزة والتي تتيح للشعب الفلسطيني البقاء على أرضه دون تهجير.

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