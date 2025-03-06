الخميس 06 مارس 2025
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خارج الحدود

السودان يقيم دعوى ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية، تفاصيل اتهام تنفيه أبو ظبي

الشيخ محمد بن زايد
الشيخ محمد بن زايد والبرهان، فيتو

السودان والإمارات، زادت حدة الأزمة المكتومة بين الخرطوم وأبو ظبي، على خلفية اتهامات وجهتها حكومة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، إلى دولة الإمارات بدعم عناصر ميلشيا الدعم السريع، الأمر الذي تنفيه الأخيرة جملة وتفصيلا.

السودان يقيم دعوى ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية

واليوم، أقدمت الحكومة السودانية على تقديم دعوى ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية، على خلفية ما أسمته الحكومة السودانية "التواطؤ في إبادة جماعية".

 

وجاء في شكوى السودان أن الإمارات متواطئة في "إبادة جماعية" على خلفية مزاعم حول دعمها لقوات الدعم السريع التي تخوض حربا ضد الجيش السوداني منذ عامين.

مسئول إماراتي ينفي اتهامات الحكومة السودانية ويصفها بالخبيثة

وفي رده على دعوى السودان، قال مسئول إماراتي في بيان نشرته وكالة "رويترز"، إن الإمارات ستسعى إلى رفض فوري للقضية التي رفعها السودان ضدها أمام محكمة العدل الدولية، مضيفا أن الاتهامات "تفتقر إلى أي أساس قانوني أو واقعي".

وفي ذات السياق، قال مسئول إماراتي آخر في بيان إلى وكالة "فرانس برس": إن الشكوى الأخيرة "ليست أكثر من حيلة دعائية خبيثة تهدف إلى تحويل الانتباه عن التواطؤ الراسخ للقوات المسلحة السودانية في الفظائع الواسعة النطاق التي لا تزال تدمر السودان وشعبه".

حميدتى فى زيارة سابقة إلى الإمارات ، فيتو
حميدتى فى زيارة سابقة إلى الإمارات ، فيتو

وأضاف المسئول الإماراتي، أن "الادعاءات التي قدمها ممثل القوات المسلحة السودانية أمام محكمة العدل الدولية تفتقر إلى أي أساس قانوني أو واقعي، وتمثل محاولة أخرى لصرف الانتباه عن هذه الحرب الكارثية".

 

وتابع المسئول الإماراتي في بيانه قائلا: "احتراما لمحكمة العدل الدولية، ستسعى الإمارات العربية المتحدة إلى ردّ هذا الطلب الذي لا أساس له على الفور".

السودان يتهم الإمارات بالتورط في دعم مليشيات الدعم السريع

وتتهم شكوى الحكومة السودانية، قوات الدعم السريع بارتكاب "إبادة جماعية والقتل وسرقة ممتلكات والاغتصاب والتهجير القسري والتعدي على ممتلكات العامة وتخريبها وانتهاكات لحقوق الإنسان".

 

وتضيف الحكومة السودانية، أن هذه الأفعال "ارتكبت ونُفذت جراء الدعم المباشر الذي تقدمه الإمارات العربية المتحدة لمليشيات الدعم السريع المتمردة والميليشيات المرتبطة بها".

 

أعلنت محكمة العدل الدولية، في وقت سابق من اليوم الخميس، أن السودان رفع دعوى ضد الإمارات يطلب فيها "فرض تدابير طارئة وإصدار أمر للإمارات لمنع أعمال الإبادة الجماعية في غرب دارفور".

 

وقالت العدل الدولية في بيان لها، إن السودان يعتبر أن الإمارات العربية المتحدة "متواطئة في إبادة جماعية ضد قبيلة المساليت من خلال توجيهها وتوفير الدعم المالي والسياسي والعسكري المكثف لمليشيات الدعم السريع المتمردة". 

 

وتنفي دولة الإمارات مزاعم تورطها في تقديم دعم لعناصر الدعم السريع، مؤكدة أنها تبذل جهودا للتخفيف من تبعات الأزمة الإنسانية الحادة في السودان.

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