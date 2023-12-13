الخميس 14 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

بعد السودان، تفجر أزمة دبلوماسية جديدة بين الجزائر والإمارات

الجزائر والمغرب،
الجزائر والمغرب، فيتو

أزمة دبلوماسية تلوح في الأفق بين الجزائر والإمارات بعدما زعمت الإذاعة الجزائرية الحكومية، أن أبو ظبي مولت المغرب من أجل نشر الأخبار الكاذبة بهدف خلق جو مشحون في العلاقات بين الجزائر ودول الساحل.

اتهامات جزائرية المغرب والإمارات بتمويل حملة إعلامية

 

واتهمت الإذاعة الجزائرية "المغرب والإمارات والكيان الإسرائيلي" بتهديد السلام في العالم، وتابعت أن "ميزانية 15 مليون يورو سيتم استغلالها لشراء أسهم في بعض وسائل الإعلام في فرنسا وإفريقيا".


وزعمت "الإذاعة الجزائرية" عبر موقعها الرسمي إن "الإمارات منحت 15 مليون  يورو للمغرب من أجل إطلاق حملة إعلامية وحملات على منصات التواصل الإجتماعي، ونشر الأخبار الكاذبة والدعاية  بهدف خلق جو مشحون في العلاقات بين الجزائر ودول الساحل".

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وادعت الإذاعة إلى أن "هناك محورا يتألف من الكيان الإسرائيلي- الإمارات-المغرب، يعمل على إطلاق حملة تستهدف كل من دولتي مالي والنيجر لتسويق لفكرة أن الجزائر تمول ضرب استقرارهما"، واتهمت الإذاعة "المغرب والإمارات والكيان الإسرائيلي" بتهديد السلام في العالم، وتابعت أن "ميزانية 15 مليون  يورو سيتم استغلالها لشراء أسهم في بعض وسائل الإعلام في فرنسا وإفريقيا".


شراكة استثمارية مرتبطة بمشروع أنبوب الغاز المغرب ـ نيجيريا


وكانت وسائل إعلام جزائرية قد اتهمت المغرب بمحاولة "خطف أكبر مشروع اقتصادي من الجزائر، من خلال توقيع 12 مذكرة تفاهم مع الإمارات، من بينها مذكرة بشأن إرساء شراكة استثمارية مرتبطة بمشروع أنبوب الغاز المغرب ـ نيجيريا" كما اتهمت وسائل الإعلام الجزائرية المغرب بإقحام الإمارات "في أتون حربه ضد جيش التحرير الصحراوي، وذلك بتوقيعه لمذكرات تفاهم واتفاقيات، على هامش قمة المناخ، بين قادة البلدين، تحمل في طياتها إمكانية استثمارات إماراتية على الأراضي الصحراوية، وهو ما سيزيد حتما من إيقاد نار الحرب المشتعلة في الأراضي الصحراوية المحتلة، والتي أصبحت هدفا لقوات جيش التحرير الصحراوي".

وتأتى الأزمة بين البلدين بعد أيام من تفجر أزمة شبيهة بين السودان والإمارات، على خلفية مطالبة 15 دبلوماسيا من البعثة الإماراتية فى السودان بمغادرة الدولة خلال 48 ساعة.
 

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