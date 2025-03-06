الخميس 06 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

عودة المصريين المختطفين من السودان سالمين (صور)

عودة المصريين المختطفين
عودة المصريين المختطفين من السودان

 وصل المصريون المحررون من ميليشا الدعم السريع بالسودان إلى أرض الوطن سالمين.

 تمكنت الأجهزة المعنية في مصر بالتنسيق مع نظيرتها بجمهورية السودان الشقيق من تحرير المصريين المختطفين ونقلهم من مناطق الاشتباكات بوسط الخرطوم إلى مدينة بورسودان وإعادتهم سالمين إلى أرض الوطن.
 

 

 
جاء ذلك بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية اللازمة لاستعادة المصريين المختطفين من قبل ميلشيا الدعم السريع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي ميلشيا الدعم السريع
ads

الأكثر قراءة

غضب في الزمالك من قرعة الدوري، تعرف على السبب

رئيس الوزراء يصدر 3 قرارات جديدة اليوم

ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه اليوم الخميس، اعرف الأخضر وصل لكام

بتوجيهات رئاسية، تحرير المصريين المختطفين من ميلشيا الدعم السريع بالسودان وعودتهم للقاهرة

أزمة بسبب حكام قمة الأهلي والزمالك

استياء من المشاهد الخارجة بمسلسل "سيد الناس"، ورواد منصات التواصل: أين الرقابة؟

سعر جرام الذهب في الصاغة اليوم الخميس، عيار 21 يصل لهذا المستوى

عودة المصريين المختطفين من السودان سالمين (صور)

منوعات

المزيد

شركة أمريكية تخطط لإطلاق قمر صناعي لمراقبة الأرض من مدار منخفض جدا

نجاح تجربة تاريخية لتحديد المواقع على القمر

مارفل تفاوض الفائزة بالأوسكار ميكي ماديسون للانضمام لعام الأبطال الخارقين

حريق هائل بمحطة للطاقة النووية في جنوب تايوان (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الإسترليني في البنوك المصرية اليوم الخميس 6 مارس 2025

ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه اليوم الخميس، اعرف الأخضر وصل لكام

تراجع مفاجئ في أسعار الذهب بالأسواق، عيار 18 وصل إلى هذا المستوى

أسعار الشوفان اليوم الخميس 6-3-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

اختطاف ابن مصطفى شعبان في الحلقة الخامسة من مسلسل حكيم باشا (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

سيف الله المسلول، أسرار أعظم عبقرية حربية عرفها التاريخ

ما يجوز وما لا يجوز في رمضان، دليلك لصيام صحيح خلال الشهر المبارك

معارك وغزوات، غزوة أحد من الانتصار إلى الهزيمة وقصة شائعة وفاة الرسول

المزيد
الجريدة الرسمية