عودة المصريين المختطفين من السودان سالمين (صور)

وصل المصريون المحررون من ميليشا الدعم السريع بالسودان إلى أرض الوطن سالمين.

تمكنت الأجهزة المعنية في مصر بالتنسيق مع نظيرتها بجمهورية السودان الشقيق من تحرير المصريين المختطفين ونقلهم من مناطق الاشتباكات بوسط الخرطوم إلى مدينة بورسودان وإعادتهم سالمين إلى أرض الوطن.





جاء ذلك بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية اللازمة لاستعادة المصريين المختطفين من قبل ميلشيا الدعم السريع.

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