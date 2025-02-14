الإمارات تدعم السودان بـ200 مليون دولار مساعدات إغاثية

عُقد المؤتمر الإنساني لدعم الشعب السوداني في أديس بابا بتنظيم من دولة الإمارات وشركائها الإفريقيين.

الإمارات تعلن تقديم 200 مليون دولار مساعدات إغاثية للسودان



ويأتي المؤتمر في سياق تأمين دخول المساعدات الإنسانية من دون شروط وتأمين ممرات آمنة للمنظمات الاغاثية في ممارسة عملها الاغاثي.

وأعلنت الإمارات خلال المؤتمر عن تمويل إضافي بقيمة 200 مليون دولار لدعم الجهود الإنسانية في السودان.

وأكد المشاركون في المؤتمر على أهمية تأمين الممرات الإنسانية وتسهيل عمل المنظمات الإغاثية في الداخل السوداني مع إيقاف آلة الحرب خلال شهر رمضان.

ولفت المؤتمر إلى أن الأزمة الإنسانية في السودان تعد من أسوأ الأزمات التي مرت على القارة الإفريقية منذ عقود طويلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.