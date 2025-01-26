البرهان يتفقد القيادة العامة بالخرطوم ويتعهد بدحر ميليشيا الدعم السريع (صور)

تفقد قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان يوم الأحد مقر القيادة العامة في العاصمة الخرطوم، بعد يومين من استعادة جيشه المبنى الذي كانت تحاصره قوات ميليشيا الدعم السريع.

مقر القيادة العامة للجيش بوسط الخرطوم

ووصل رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، الأحد، إلى مقر القيادة العامة للجيش بوسط الخرطوم، لأول مرة منذ أن غادرها في أغسطس من العام 2023، حيث تعهد أمام الجنود بالقتال حتى إنهاء ميليشيا الدعم السريع.

وأتت زيارة البرهان للمقر الرئيس للقوات المسلحة بعد أقل من 24 ساعة على إنهاء الحصار المفروض عليها من ميليشيا الدعم السريع الذي استمر لنحو 20 شهرا.

وقال البرهان لدى مخاطبته هيئة أركان الجيش السوداني في القيادة العامة إن"القوات المسلحة في أفضل حالاتها وسنمضي بعزيمة شعبنا نحو القضاء على التمرد في كل السودان".

وأشاد بصمود وتضحيات الضباط والجنود، مؤكدا أن "الانتصارات التي تحققت مؤخرا في مختلف المحاور ما كان لها أن تحدث لولا التفاف الشعب السوداني حول قواته".

مشاهد..

رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان يتفقد مقر القيادة العامة للقوات المسلحة بالخرطوم ويلتقي رفقاء الدرب والسلاح - ٢٦ يناير ٢٠٢٥م

# صور#السودان #القوات_المسلحة_السودانية #المقاومة_الشعبية - تحت قيادة القوات المسلحة - نحن في… pic.twitter.com/8CMlEXwB3o — القوات المسلحة السودانية (@SudaneseAF) January 26, 2025

تأمين ما تبقى من مدينة بحري وأم درمان

وكشف عن ترتيبات تجري لتأمين ما تبقى من مدينة بحري وأم درمان علاوة على الخرطوم خلال الأيام القليلة المقبلة.

وفي مقر جهاز المخابرات العامة في مدينة بحري المتاخم لسلاح الإشارة أغلق البرهان الباب أمام أي مفاوضات أو تسوية مع ميليشيا الدعم السريع وقال لدى حديثه مع الضباط والجنود المتواجدين في الموقع منذ نحو 20 شهرا: "ليس لدينا صلح ولا مفاوضات معهم وليس لدينا متمرد ياتي إلينا، ولن نقبل بأشخاص تعاونوا مع التمرد".

وأعلن الجيش السوداني، في وقت سابق، أنه كسر حصار ميليشيا الدعم السريع لمركز قيادته في وسط الخرطوم، في خطوة تعد انتصارا كبيرا في العاصمة بعد ما يقرب من عامين على اندلاع الحرب.

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