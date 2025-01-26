الأحد 26 يناير 2025
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خارج الحدود

البرهان يتفقد القيادة العامة بالخرطوم ويتعهد بدحر ميليشيا الدعم السريع (صور)

البرهان، فيتو
البرهان، فيتو

تفقد قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان يوم الأحد مقر القيادة العامة في العاصمة الخرطوم، بعد يومين من استعادة جيشه المبنى الذي كانت تحاصره قوات ميليشيا الدعم السريع.

مقر القيادة العامة للجيش بوسط الخرطوم

ووصل رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، الأحد، إلى مقر القيادة العامة للجيش بوسط الخرطوم، لأول مرة منذ أن غادرها في أغسطس من العام 2023، حيث تعهد أمام الجنود بالقتال حتى إنهاء ميليشيا الدعم السريع.

وأتت زيارة البرهان للمقر الرئيس للقوات المسلحة بعد أقل من 24 ساعة على إنهاء الحصار المفروض عليها من ميليشيا الدعم السريع الذي استمر لنحو 20 شهرا. 

وقال البرهان لدى مخاطبته هيئة أركان الجيش السوداني في القيادة العامة إن"القوات المسلحة في أفضل حالاتها وسنمضي بعزيمة شعبنا نحو القضاء على التمرد في كل السودان".

وأشاد بصمود وتضحيات الضباط والجنود، مؤكدا أن "الانتصارات التي تحققت مؤخرا في مختلف المحاور ما كان لها أن تحدث لولا التفاف الشعب السوداني حول قواته".

 

تأمين ما تبقى من مدينة بحري وأم درمان

وكشف عن ترتيبات تجري لتأمين ما تبقى من مدينة بحري وأم درمان علاوة على الخرطوم خلال الأيام القليلة المقبلة.

وفي مقر جهاز المخابرات العامة في مدينة بحري المتاخم لسلاح الإشارة أغلق البرهان الباب أمام أي مفاوضات أو تسوية مع ميليشيا الدعم السريع وقال لدى حديثه مع الضباط والجنود المتواجدين في الموقع منذ نحو 20 شهرا: "ليس لدينا صلح ولا مفاوضات معهم وليس لدينا متمرد ياتي إلينا، ولن نقبل بأشخاص تعاونوا مع التمرد".

وأعلن الجيش السوداني، في وقت سابق، أنه كسر حصار ميليشيا الدعم السريع لمركز قيادته في وسط الخرطوم، في خطوة تعد انتصارا كبيرا في العاصمة بعد ما يقرب من عامين على اندلاع الحرب.

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