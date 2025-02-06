الجمعة 07 فبراير 2025
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خارج الحدود

انطلقت معركة الخرطوم، الجيش السوداني على مشارف القصر الجمهوري في قلب العاصمة

البرهان، فيتو
البرهان، فيتو

معركة الخرطوم، يواصل الجيش السوداني تحت قيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، تقدمه في العاصمة الخرطوم ومناطق أخرى، والسيطرة على مقار مليشيا الدعم السريع، واقترب من القصر الجمهوري، ما قد يشير إلى قرب حسم المعركة في العاصمة والسيطرة عليها بالكامل.

 

الجيش السوداني على مشارف القصر الجمهوري

وقال مصدر عسكري الخميس، لوكالة فرانس برس، إن قوات الجيش السوداني تتقدم  باتجاه وسط الخرطوم "من عدة محاور" وشارف جنوده على القصر الجمهوري الذي تسيطر عليه قوات الدعم السريع.

 

الجيش السوداني، فيتو
الجيش السوداني، فيتو

وأوضح المصدر السوداني، إن "قوات الجيش اقتربت من الوصول إلى وسط الخرطوم والسيطرة عليها، وطرد ميليشيا آل دقلو"، في إشارة إلى قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو الملقب "حميدتي".

 

الجيش السوداني يحرز تقدما كبيرا في الخرطوم 

من جانبه قال العميد ركن نبيل عبد الله، الناطق الرسمي للقوات المسلحة في بيان، إن قوات الجيش السوداني "تحرز تقدمًا كبيرًا بالخرطوم وذلك بتطهير كامل منطقة الرميلة والإمدادات الطبية والمنطقة الصناعية الخرطوم ودار سك العملة من شراذم ميلشيا آل دقلو الإرهابية".

 

وقال شهود عيان في وقت سابق اليوم الخميس، إن قوات الجيش السوداني اضطرت إلى شق طريقها عبر قناصة قوات الدعم السريع المتمركزين على مبانٍ شاهقة في ما كان في السابق حي الأعمال والحكومة في الخرطوم. ولم ترد قوات الدعم السريع.

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