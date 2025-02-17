البرهان: الشعب السوداني يلتف حول قواته المسلحة من أجل دحر التمرد

خاطب رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن، عبدالفتاح البرهان، اليوم مؤتمر دعم مبادرات ومشروعات التعليم الإلكتروني والبنية التقنية التعليمية بإقليم دارفور، بحضور حاكم الإقليم مني أركو مناوي وعدد من الوزراء ورؤساء البعثات الديبلوماسية المعتمدة لدى السودان.

خطاب البرهان للشعب السوداني

وقال الفريق أول الركن البرهان إن التعليم حق للجميع وواجب على الدولة دعمه ومعالجة كل المعضلات التي تواجهه مشيدًا بالجهود التي تبذلها وزارتي التعليم العالي والاتصالات على إطلاق منصات التعليم الإلكتروني.

وأشار إلى الدور الذي تلعبه اليونسيف في دعم التعليم الإلكتروني داعيًا الي ضرورة الاهتمام بالتعليم مبينا أن أكثر من ١٠ مليون طفل فقدوا حظهم في التعليم بسبب الحرب اللعينة التي شنتها مليشيا الدعم السريع الإرهابية ضد الدولة ومؤسساتها.

وأوضح رئيس المجلس السيادي أن السودانيين متوحدين ومتماسكين ويقاتلوا سويا في كل الجبهات من أجل الحفاظ على وحدة السودان وشعبه ومقدراته.

وأوضح أن السودان من أوائل الدول التي نالت استقلالها في القارة الإفريقية وساهم في تحرير معظم الدول الإفريقية التي تتآمر حاليا عليه وتحاول التدخل في شؤونه الداخلية.

البرهان يؤكد على تضامن الشعب مع الجيش

وأضاف البرهان " نحن مصممون وسنمضي في الطريق الذي إرتضيناه مع الشعب السوداني " مشيرًا الي إلتفاف الشعب حول قواته المسلحة من أجل دحر التمرد وأي مؤامرة خارجية تحاك ضده.

وحيا البرهان القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى والقوات المساندة والمشتركة في معركة الكرامة، مضيفا " الشعب السوداني سينتصر في النهاية شاء من شاء وأبى من أبى" مؤكدًا أن هذا الشعب لن تفرض عليه أي حلول خارجية.

ووجه رئيس مجلس السيادة رسالة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة مفادها بأن الشعب السوداني لن يقبل أن تفرض عليه حكومة او يفرض عليه حمدوك أو أي شخص آخر.

وتابع قائلا “من يريد أن يحكم السودان عليه أولا الحضور لأرض الوطن والقتال مع الشعب السوداني لدحر التمرد وقال لا مكان لعملاء الخارج بيننا بعد اليوم”.

وقال أن على الاتحاد الأفريقي والإيقاد توفير جهدهم بإعتبار أن ما يقومون به من دور لن ينال رضا السودانيين، مضيفا " كيف تثنى لهم أن يأتوا بشخصيات منبوذة من السودانيين لتنصيبهم مرة أخرى على أهل السودان".

وقال البرهان “ أنا أتعجب من بعض الدول التي تنادي بأن يحكم حمدوك مرة أخرى، لا أحد بإمكانه فرض حكومة على الشعب السوداني من الخارج. وعلى المجتمع الدولي والإقليمي توفير طاقاتهم ومساعيهم لأن الشعب السوداني قال كلمته بشكل واضح وهو يكرس كل وقته لدحر المؤامرة التي تستهدف أمنه وإستقراره”.

وجدد التأكيد بالمضي قدما في معركة الكرامة حتى تطهير البلاد من دنس التمرد وأضاف " هدفنا في النهاية أن يكون لدينا جيش مهني قومي واحد منوط به حمل السلاح والدفاع عن سيادة السودان وسلامة أراضيه، ويجب أن يكون بعيد عن السياسة ولا صلة له بالتحزب ".

وأكد أن الحديث حول أن هناك إتصالات مع مجموعة قحت محض شائعات وكذب.

وأعرب البرهان عن شكره وتقديره لكل الدول الصديقة والشقيقة التي وقفت بجانب السودان مبينا أن ما حدث في أديس أبابا قبل يومين دلل على أن كثير من الدول التي تقف الي جانب الحق إمتنعت عن المشاركة في المؤتمر الإنساني الذي تم تنظيمه بهدف تبييض وجه المعتدين على الشعب السوداني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.