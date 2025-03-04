رئيس السيادة السوداني: سنقضى على ميليشيا الدعم السريع.. ونرفض مخطط تهجير الفلسطينيين

أشاد عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، بالمبادرة المصرية بالدعوة لعقد قمة القاهرة من أجل تنسيق المواقف بشأن القضية الفلسطينية.





وتابع خلال كلمته بالقمة العربية الطارئة التي تستضيفها مصر، نؤكد موقفنا الثابت والداعم للشعب الفلسطيني من أجل إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967



وأضاف: نرفض رفضا قاطعا أي مخططات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أرضهم، ونعلن دعمنا الكامل للمبادرة المصرية العربية الرامية لإعادة إعمار غزة دون تهجير سكانها.

وأكد: قواتنا المسلحة تمثل سدا منيعا أمام ميليشيا الدعم السريع وستقضي عليها تماما، واتفقنا على تشكيل خارطة طريق للانتقال المدني والدستوري، وتعيين حكومة مدنية من المهنيين والمستقلين.





وأكد: مستعدون لتنفيذ وقف فوري لإطلاق النار حال انسحاب ميليشيا الدعم السريع.



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