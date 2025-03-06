الخميس 06 مارس 2025
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خارج الحدود

85 ألف مصل يؤدون صلاتي العشاء والتراويح بالمسجد الأقصى (صور)

صلاتا العشاء والتراويح
صلاتا العشاء والتراويح بالمسجد الأقصى

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن 85 ألف مصل أدوا صلاتي العشاء والتراويح بالمسجد الأقصى، في اليوم السادس من شهر رمضان، رغم عوائق الاحتلال.

صلاتي العشاء والتراويح بالمسجد الأقصى، فيتو
صلاتي العشاء والتراويح بالمسجد الأقصى، فيتو

ودعت حركة المقاومة الفلسطينية حماس أبناء الشعب الفلسطيني في القدس والداخل الفلسطيني المحتل ومن يستطيع من أهالي الضفة الغربية المحتلة، إلى الحشد الواسع والنفير في أيام رمضان المباركة ولياليه، والاعتكاف في المسجد الأقصى المبارك.

صلاتي العشاء والتراويح بالمسجد الأقصى، فيتو
صلاتي العشاء والتراويح بالمسجد الأقصى، فيتو

التصدي لقيود الاحتلال التي يفرضها على المصلين

وقالت الحركة علي لسان القيادي بها ماجد أبو قطيش: “نؤكد أهمية الاعتكاف في باحات المسجد الأقصى، والتصدي لقيود الاحتلال التي يفرضها على المصلين تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك، واستكمالا للحرب الصهيونية التهويدية على المسجد من حكومة الاحتلال وجماعات الهيكل المتطرفة”.

 

صلاتي العشاء والتراويح بالمسجد الأقصى، فيتو
صلاتي العشاء والتراويح بالمسجد الأقصى، فيتو

وأضاف: “نشدد على ضرورة ديمومة الحشد والرباط واستنهاض الهمم وكل الطاقات في هذا الشهر الفضيل لتجديد العهد مع مسجدنا المبارك، والتأكيد على إسلامية المسجد وأنه حق خالص للمسلمين دون غيرهم”.

الوصول للأقصى المحافظة على التواجد الدائم

وتابع: “دعوة الرباط في الأقصى ينبغي أن تكون مستمرة، ويجب على كل من يستطيع الوصول للأقصى المحافظة على التواجد الدائم فيه، وعدم الرضوخ لقرارات الاحتلال وسياساتها الهادفة لترك المسجد وحيدا”.

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المسجد الأقصى صلاتي العشاء والتراويح حماس

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