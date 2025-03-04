أول تعليق من حماس على اعتماد خطة إعمار غزة بالقمة العربية في القاهرة

رحبت حركة حماس، مساء اليوم الثلاثاء، بانعقاد القمة العربية بالقاهرة في ظل العدوان الصهيوني المستمر ومخططات الإبادة والتهجير، مضيفه: "نرحب بخطة إعادة إعمار غزة التي اعتمدتها القمة العربية وندعو لتوفير جميع مقومات نجاحها".

وتابعت حماس: "نؤكد أن شعبنا المدعوم بموقف عربي موحد قادر على إفشال محاولات التهجير والضم والتوطين، ونثمن الموقف العربي الرافض لمحاولات تهجير شعبنا أو طمس قضيته الوطنية ونعده موقفا مشرفا ورسالة تاريخية".

عقد القمة العربية يدشن مرحلة متقدمة من الاصطفاف العربي والإسلامي مع القضية الفلسطينية

واستكملت حماس: "نثمن كلمات القادة والزعماء في القمة العربية التي أكدت جميعها على رفض خطط الاحتلال لتهجير شعبنا"، لافتة إلى أن عقد القمة العربية اليوم يدشن مرحلة متقدمة من الاصطفاف العربي والإسلامي مع القضية الفلسطينية العادلة.

وشددت حماس، على أن دعوة القمة العربية لتنفيذ اتفاق وقف النار إسناد سياسي للشعب الفلسطيني وضغط على الكيان لمنعه من تغيير الاتفاق.

السيسي يعلن اعتماد خطة إعادة إعمار وتنمية قطاع غزة

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي اعتماد خطة مصر لإعادة إعمار وتنمية قطاع غزة بالقمة العربية غير العادية التي تستضيفها اليوم مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم أعمال القمة العربية غير العادية، المنعقدة بطلب من دولة فلسطين، في العاصمة الإدارية الجديدة، والمخصصة لبحث تطورات القضية الفلسطينية وسبل دعم الشعب الفلسطيني الشقيق.

وقال الرئيس السيسي: أتوجه بخالص التحية وجزيل الشكر، لأخي جلالة الملك "حمد بن عيسى آل خليفة"، عاهل مملكة البحرين الشقيقة.. على جهوده المقدرة، طوال فترة رئاسته لمجلس جامعة الدول العربية، على مستوى القمة ويطيب لى، أن أهنئكم جميعا، وشعوبنا العربية والإسلامية، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.