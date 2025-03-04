الثلاثاء 04 مارس 2025
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خارج الحدود

حماس توجه رسالة للدول العربية بعد انعقاد القمة العربية بالقاهرة وتتحدث عن "انتخابات"

حماس، فيتو
حماس، فيتو

دعت حركة حماس، مساء اليوم الثلاثاء، الدول العربية إلى الاستمرار في دعم صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة العدو الإسرائيلي المجرم.

وأضافت حماس: "نؤكد ضرورة إلزام العدو المجرم باحترام تعهداته ضمن اتفاق وقف إطلاق النار، وندعو إلى اتخاذ خطوات عربية موحدة لإجبار الاحتلال على تنفيذ بنود الاتفاق والضغط لإدخال المساعدات، كما ندعو إلى الضغط على الاحتلال للشروع في مفاوضات المرحلة الثانية والمضي قدما في تنفيذ الاتفاق".

 

إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في أسرع وقت ممكن

واستطردت حماس: "نرحب بما ورد في بيان القمة العربية بشأن بناء المؤسسات الوطنية الفلسطينية لتعبر عن تطلعات شعبنا"، لافتة إلى أن هذه التطلعات تتحقق عبر إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في أسرع وقت ممكن.

 

اعتماد خطة إعمار غزة بالقمة العربية في القاهرة

ورحبت حركة حماس، مساء اليوم الثلاثاء، بانعقاد القمة العربية بالقاهرة في ظل العدوان الصهيوني المستمر ومخططات الإبادة والتهجير، مضيفه: "نرحب بخطة إعادة إعمار غزة التي اعتمدتها القمة العربية وندعو لتوفير جميع مقومات نجاحها".

وتابعت حماس: "نؤكد أن شعبنا المدعوم بموقف عربي موحد قادر على إفشال محاولات التهجير والضم والتوطين، ونثمن الموقف العربي الرافض لمحاولات تهجير شعبنا أو طمس قضيته الوطنية ونعده موقفا مشرفا ورسالة تاريخية".

 

عقد القمة العربية يدشن مرحلة متقدمة من الاصطفاف العربي والإسلامي مع القضية الفلسطينية

واستكملت حماس: "نثمن كلمات القادة والزعماء في القمة العربية التي أكدت جميعها على رفض خطط الاحتلال لتهجير شعبنا"، لافتة إلى أن عقد القمة العربية اليوم يدشن مرحلة متقدمة من الاصطفاف العربي والإسلامي مع القضية الفلسطينية العادلة.

وشددت حماس، على أن دعوة القمة العربية لتنفيذ اتفاق وقف النار إسناد سياسي للشعب الفلسطيني وضغط على الكيان لمنعه من تغيير الاتفاق.

السيسي يعلن اعتماد خطة إعادة إعمار وتنمية قطاع غزة

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي اعتماد خطة مصر لإعادة إعمار وتنمية قطاع غزة بالقمة العربية غير العادية التي تستضيفها اليوم مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم أعمال القمة العربية غير العادية، المنعقدة بطلب من دولة فلسطين، في العاصمة الإدارية الجديدة، والمخصصة لبحث تطورات القضية الفلسطينية وسبل دعم الشعب الفلسطيني الشقيق.

وقال الرئيس السيسي: أتوجه  بخالص التحية وجزيل الشكر، لأخي جلالة الملك "حمد بن عيسى آل خليفة"، عاهل مملكة البحرين الشقيقة.. على جهوده المقدرة، طوال فترة رئاسته لمجلس جامعة الدول العربية، على مستوى القمة ويطيب لى، أن أهنئكم جميعا، وشعوبنا العربية والإسلامية، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

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