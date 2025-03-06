موجة غلاء تضرب 5 سلع غذائية في رمضان.. المشروبات والطاقة والبن والصابون في الصدارة

سجلت أسعار السلع الغذائية لبعض الأصناف ارتفاعًا ملحوظًا، خلال الأيام الأولى من شهر رمضان المبارك، وفقًا لإعلان شعبة المواد الغذائية.

ارتفاع سعر المشروبات الغازية والطاقة والبن والصابون

وشملت الارتفاعات خلال الـ 6 أيام الأولى من شهر رمضان، ارتفاع سعر المشروبات الغازية والطاقة والبن والصابون.

وتستعرض «فيتو» السلع الغذائية التي ارتفعت أسعارها في الأسواق، في السطور الأتية:

رفع أسعار زجاجة مشروب ستينج للطاقة

كشفه حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، أن شركة بيبسي رفع سعر زجاجة ستينج 275 ملي، لتصبح 14.5 جنيها.

أسعار كرتونة ستينج 275 ملي

ويصل سعر كرتونة ستينج 275 ملي التي تحتوي على 12 زجاجة إلى 165 جنيها بالنسبة للجملة، و174 جنيها للمستهلك، ووفقًا لـ «المنوفي».

زيادة جديدة في أسعار بيريل وفيروز كانز وزجاج غير مرتجع

زيادة 13 جنيهًا في أسعار بيريل وفيروز كانز للكرتونة

وشهد الأيام الأولى من شهر رمضان؛ تطبيق الزيادة في سعر بيريل وفيروز كانز وزجاج غير مرتجع، إذ أرسلت الشركة للتجار والموردين قائمة بالأسعار الجديدة لمنتجاتها، وتشمل أسعار بيريل وفيروز كانز وزجاج غير مرتجع، بارتفاع يصل لـ 13 جنيهًا في الكرتونة.

ارتفاع أسعار كرتونة بيريل وفيروز

وارتفع سعر كرتونة بيريل وفيروز من 327 جنيهًا إلى 340 جنيهًا.

أسعار كانز بيريل وفيروز

ارتفاع في سعر كانز بيريل للمستهلك

رفعت الشركة أسعار بيريل عبوة «كانز» إلى 14.5 جنيه مقابل 14 جنيهًا سعرها السابق للمستهلك وإلى 348 جنيهًا سعر بيع الصندوق عدد 24 عبوة للمستهلك، و340 جنيهًا سعر تسليم السيارة للصندوق، ذلك وفقًا لقائمة الأسعار الجديدة.

ارتفاع في سعر كانز فيروز للمستهلك

ورفعت الشركة أسعار فيروز عبوة «كانز» إلى 14.5 جنيه مقابل 14 جنيهًا سعرها السابق للمستهلك وإلى 348 جنيهًا سعر بيع الصندوق عدد 24 عبوة للمستهلك، و340 جنيهًا سعر تسليم السيارة للصندوق.

اسعار كانز بيريل وفيروز

أسعار بيريل زجاج غير مرتجع 275 مل

بينما رفعت الشركة أسعار بيريل زجاج غير مرتجع وزن 275 مل إلى 14.5 جنيه للمستهلك وإلى 348 جنيهًا سعر بيع الصندوق عدد 24 عبوة للمستهلك، و332 جنيهًا سعر تسليم السيارة للصندوق.

أسعار فيروز زجاج غير مرتجع 275 مل

فيما رفعت الشركة أسعار فيروز زجاج غير مرتجع وزن 275 مل إلى 14.5 جنيه للمستهلك وإلى 348 جنيهًا سعر بيع الصندوق عدد 24 عبوة للمستهلك، و332 جنيهًا سعر تسليم السيارة للصندوق.

أسعار بيريل زجاج غير مرتجع 240 مل

ورفعت الشركة أسعار بيريل زجاج غير مرتجع وزن 240 مل إلى 8.5 جنيه للمستهلك وإلى 204 جنيهات سعر بيع الصندوق عدد 24 عبوة للمستهلك، و193 جنيهًا سعر تسليم السيارة للصندوق؛ وفقًا لقائمة الأسعار الجديدة.

أسعار فيروز زجاج غير مرتجع 240 مل

ورفعت الشركة أسعار فيروز زجاج غير مرتجع وزن 240 مل إلى 8.5 جنيه للمستهلك وإلى 204 جنيهات سعر بيع الصندوق عدد 24 عبوة للمستهلك، و193 جنيهًا سعر تسليم السيارة للصندوق؛ وفقًا لقائمة الأسعار الجديدة.

أسعار بن أبو عوف خلال مارس

ارتفاع جديد في سعر بن أبوعوف

وكشف المنوفي أن أسعار بن أبو عوف شهدت ارتفاعًا جديدًا خلال الأسبوع الجاري، وهي الزيادة الثانية خلال عام 2025.

ارتفاع أسعار البن السادة

ووفقًا للقائمة التي أرسلتها الشركة لللتجار والموردين؛ ارتفع سعر عبوة البن السادة وزن 100 جرام من 80 جنيها إلى 85 جنيها للمستهلك.

ارتفاع أسعار البن المحوج

فيما ارتفع سعر عبوة البن المحوج وزن 100 جرام من 100 جنيه إلى 105 جنيهات للمستهلك.

ارتفاع أسعار الصابون في الأسواق

ارتفاع أسعار صابون دوف ولوكس بالأسواق

وكشف «المنوفي» عن تطبيق زيادة جديدة في أسعار الصابون لوكس ودوف، وتراوحت الزيادة بين 39 جنيهًا و83 جنيهًا في الكرتونة، وبنسبة ارتفاع تراوحت بين 7 و9 % في سعر الكرتونة.

أسعار صابون لوكس عادي 75 جرامًا

رفع سعر صابون لوكس عادي 75 جرامًا من 444.64 جنيه إلى 484.10 جنيه، بزيادة 39.46 جنيه في الكرتونة.

أسعار صابون لوكس عادي 115 جرامًا

رفع سعر صابون لوكس عادي 115 جرامًا من 716.42 جنيه إلى 765.49 جنيه، بزيادة 49 جنيهًا في الكرتونة.

أسعار صابون لوكس 165 جرامًا

رفع سعر صابون لوكس 165 جرامًا من 1087 جنيهًا إلى 1170 جنيهًا، بزيادة 83 جنيهًا في الكرتونة.

أسعار صابون دوف 100 جرام

رفع سعر صابون دوف 100 جرام من 1212 جنيهًا إلى 1293.5 جنيه، بزيادة 81.5 جنيه في الكرتونة.

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