بزيادة 3 جنيهات، رفع أسعار فيروز وبيريل بالأسواق في هذا الموعد
كشفت شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية، أن شركة الأهرام للمشروبات الغازية قررت تطبيق زيادة جديدة في أسعار كانز بيريل وفيروز بداية من 15 يوليو الجاري، وذلك وفقًا للقوائم التي أرسلتها الشركة للتجار.
بزيادة 3 جنيهات، رفع أسعار بيريل وفيروز في الأسواق
وبمقارنة سعر بيريل وفيروز الذي سيطبق في 15 يوليو الجاري؛ بسعرها السابق يتضح أن الشركة قررت رفع سعر المنتجات ما بين جنيهين و3 جنيهات.
أسعار كانز بيريل وفيروز خلال يوليو الجاري
وعن أسعار كانز بيريل وفيروز بعد تطبيقها بدءًا من 15 يوليو الجاري فستكون كالتالي:
ارتفعت أسعار بيريل عبوة «كانز» إلى 13.5 جنيه للمستهلك و315 جنيهًا للكرتونة عدد 24 عبوة.
وارتفعت أسعار فيروز إلى 22.5 جنيه للمستهلك و130 جنيهًا للكرتونة عدد 6 عبوات.
وارتفعت أسعار فيروز عبوة كانز إلى 13.5 جنيه للمستهلك و315 جنيهًا للكرتونة عدد 24 عبوة.
تطبيق زيادة على أسعار فيروز وبيريل في مايو الماضي
وكانت شركة الأهرام للمشروبات الغازية قد قررت تطبيق زيادة على أسعار منتجاتها وتشمل فيروز وبيريل كانز وزجاج غير مرتجع في مايو الماضي.
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