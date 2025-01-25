زيادة جديدة فى أسعار بيريل وفيروز كانز بالأسواق، وهذا موعد التطبيق

زيادة في أسعار بيريل وفيروز كانز بالأسواق، كشف حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية، ورئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك، عن زيادة جديدة في سعر بيريل كانز وفيروز.

تطبيق زيادة في أسعار فيروز وبيريل بداية من فبراير المقبل

وأوضح «المنوفي» أن الشركة أرسلت قائمة أسعار بيريل وفيروز بزيادات تطبق بداية من أول شهر فبراير 2025.

قائمة أسعار فيروز وبيريل وامستل بعد تطبيق الزيادة في فبراير 2025

زيادة 12 جنيهًا في أسعار بيريل وفيروز كانز للكرتونة

وأشار إلى أن الشركة أرسلت قائمة للتجار والموردين تشمل الزيادات الجديدة في سعر بيريل كانز وفيروز، إذ ارتفعت من 315 جنيهًا إلى 327 جنيهًا، أي بزيادة 12 جنيهًا.

أسعار بيريل كانز بعد تطبيق الزيادة في فبراير المقبل

وعن سعر بيريل كانز بعد تطبيق الزيادة في فبراير المقبل، فجاء كالأتي:

50 قرشًا ارتفاعًا في سعر كانز بيريل للمستهلك

ارتفعت أسعار بيريل عبوة «كانز» إلى 14 جنيهًا مقابل 13.5 جنيه سعرها السابق للمستهلك وإلى 327 جنيهًا مقابل 315 جنيهًا للكرتونة عدد 24 عبوة.

أسعار فيروز كانز بعد تطبيق الزيادة في فبراير المقبل

وعن سعر فيروز كانز بعد تطبيق الزيادة في فبراير المقبل، فجاء كالآتي:

50 قرشًا ارتفاعًا في سعر كانز فيروز للمستهلك

وارتفعت أسعار فيروز عبوة كانز إلى 14 جنيهًا مقابل 13.5 جنيه سعرها السابق للمستهلك وإلى 327 جنيهًا مقابل 315 جنيهًا للكرتونة عدد 24 عبوة.

أسعار أمستل كانز بعد تطبيق الزيادة في فبراير المقبل

وعن سعر أمستل كانز بعد تطبيق الزيادة في فبراير المقبل، فجاء كالآتي:

وبلغ سعر أمستل زيرو كانز نحو 14.5 جنيه للمستهلك، و339 جنيهًا للكرتونة عدد 24 عبوة.

اسعار كانز بيريل وفيروز

رفع أسعار فيروز وبيريل في يوليو الماضي

وكانت شركة الأهرام للمشروبات الغازية، قد قررت في يوليو 2024، تطبيق زيادة جديدة في أسعار كانز بيريل وفيروز، وذلك وفقًا للقوائم التي أرسلتها الشركة للتجار.

زيادة 3 جنيهات في أسعار بيريل وفيروز

ووفقًا لتصريحات «المنوفي» في يوليو الماضي؛ فأن الشركة قررت رفع سعر منتجاتها التي تشمل كانز فيروز وبيريل ما بين جنيهين و3 جنيهات، وذلك بمقارنة أسعارهما بالسعر السابق.

قائمة أسعار فيروز وبيريل بعد التطبيق في 15 يوليو الماضي، فيتو

أسعار كانز بيريل وفيروز في يوليو الماضي

وعن أسعار كانز بيريل وفيروز بعد تطبيقها في 15 يوليو الماضي فجاءت كالتالي:

رفعت الشركة أسعار بيريل عبوة «كانز» إلى 13.5 جنيه للمستهلك و315 جنيهًا للكرتونة عدد 24 عبوة.

رفعت الشركة أسعار فيروز إلى 22.5 جنيه للمستهلك و130 جنيهًا للكرتونة عدد 6 عبوات.

رفعت الشركة أسعار فيروز عبوة كانز إلى 13.5 جنيه للمستهلك و315 جنيهًا للكرتونة عدد 24 عبوة.

قائمة أسعار فيروز وبيريل في مايو الماضي، فيتو

تطبيق زيادة على أسعار فيروز وبيريل في مايو الماضي

وأيضًا؛ كانت شركة الأهرام للمشروبات الغازية قد قررت تطبيق زيادة على أسعار منتجاتها وتشمل فيروز وبيريل كانز وزجاج غير مرتجع في مايو الماضي.

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