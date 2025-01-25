زيادة تصل لـ 5 جنيهات، ارتفاع أسعار بن أبو عوف في الأسواق

ارتفاع أسعار بن أبو عوف في الأسواق، كشف حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية، ورئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك، عن زيادة جديدة في أسعار بن أبو عوف في الأسواق.

يصل لـ 5 جنيهات، ارتفاع أسعار بن أبو عوف

وأشار «المنوفي» إلى أن الشركة أرسلت للتجار والموردين قائمة بالأسعار الجديدة بداية من الخميس الماضي، بارتفاعات تراوحت ما بين جنيهين و5 جنيهات في سعر القهوة للمستهلك.

اسعار قهوة أبو عوف بعد الزيادة خلال يناير 2025

سعر قهوة أبو عوف بعد الزيادة خلال يناير 2025

وأوضح «المنوفي» أن أسعار قهوة أبو عوف بعد الزيادة خلال يناير 2025؛ جاءت كالأتي:

ارتفع سعر بن أبو عوف محوج وزن 100 جرام إلى 95 جنيهًا مقابل 90 جنيهًا سعرها السابق للمستهلك.

ارتفع سعر بن أبو عوف سادة وزن 100 جرام إلى 75 جنيهًا مقابل 70 جنيهًا سعرها السابق للمستهلك.

ارتفع سعر بن أبو عوف سادة وزن 50 جرامًا إلى 40 جنيهًا مقابل 38 جنيهًا سعرها السابق للمستهلك.

ارتفع سعر بن أبو عوف محوج وزن 50 جرامًا إلى 50 جنيهًا مقابل 45 جنيهًا سعرها السابق للمستهلك.

اسعار قهوة أبو عوف بعد الزيادة خلال يناير 2025

قائمة أسعار بن أبوعوف جملة بعد الزيادة

وعن أسعار بن أبو عوف سادة ومحوج في محال الجملة بعد الزيادة في يناير الجاري فهي كالآتي:

أبو عوف سادة فاتح/ وسط 50 جرامًا كرتونة بسعر 349.5 جنيه.

أبو عوف محوج فاتح/ وسط 50 جرامًا كرتونة بسعر 349.5 جنيه.

أبو عوف سادة فاتح/ وسط 100 جرام كرتونة بسعر 693.6 جنيه.

اسعار قهوة أبو عوف بعد الزيادة خلال يناير 2025

سعر بن أبوعوف جملة بعد الزيادة

أبو عوف سادة فاتح/ وسط/ غامق 100 جرام كرتونة بسعر 693.6 جنيه.

أبو عوف محوج فاتح/ وسط/ غامق 100 جرام كرتونة بسعر 880.6 جنيه.

أبو عوف سادة فاتح/ وسط/ غامق 200 جرام كرتونة بسعر 137.5 جنيه.

أبو عوف محوج فاتح/ وسط/ غامق 200 جرام كرتونة بسعر 175 جنيهًا.

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