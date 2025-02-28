الجمعة 28 فبراير 2025
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اقتصاد

ارتفاع أسعار صابون دوف ولوكس بالأسواق

ارتفاع أسعار صابون
ارتفاع أسعار صابون دوف ولوكس بالأسواق

ارتفاع أسعار صابون دوف ولوكس بالأسواق، كشف حازم المنوفي؛ عضو شعبة المواد الغذائية، عن ارتفاع أسعار الصابون لوكس ودوف، بزيادة تتراوح بين 39 جنيهًا و83 جنيهًا في الكرتونة، وبنسبة من 7 إلى 9 % ارتفاعًا بسعر الكرتونة.

<strong>ارتفاع أسعار الصابون في الأسواق</strong>
ارتفاع أسعار الصابون في الأسواق

أسعار الصابون بعد وقبل الزيادة

ووفقًا للمنوفي، جاءت أسعار الصابون بعد وقبل الزيادة في سعر الكرتونة كالآتي:

أسعار صابون لوكس عادي 75 جرامًا بعد الزيادة

ارتفع سعر صابون لوكس عادي 75 جرامًا من 444.64 جنيه إلى 484.10 جنيه، بزيادة 39.46 جنيه في الكرتونة.

أسعار صابون لوكس عادي 115 جرامًا بعد الزيادة

ارتفع سعر صابون لوكس عادي 115 جرامًا من 716.42 جنيه إلى  765.49 جنيه، بزيادة 49 جنيهًا في الكرتونة.

أسعار صابون لوكس 165 جرامًا بعد الزيادة

ارتفع سعر صابون لوكس 165 جرامًا من 1087 جنيهًا إلى  1170 جنيهًا، بزيادة 83 جنيهًا في الكرتونة.

أسعار صابون دوف 100 جرام بعد الزيادة

ارتفع سعر صابون دوف 100 جرام من 1212 جنيهًا إلى  1293.5 جنيه، بزيادة 81.5  جنيه في الكرتونة.

 

 

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