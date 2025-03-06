ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة رغم قرار وقف إطلاق النار

أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الخميس، بارتفاع حصيلة الشهداء والمصابين في قطاع غزة، جراء العدوان الإسرائيلي على الرغم من إقرار وقف إطلاق النار في القطاع.

ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، إن عدد الشهداء في قطاع غزة ارتفع إلى 48,446، والإصابات إلى 111,852، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي، في 7 أكتوبر 2023، على قطاع غزة.

وأضافت وكالة وفا نقلا عن مصادر طبية، أن ستة شهداء و7 إصابات وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

ولا يزال عدد من الضحايا والشهداء تحت أنقاض المباني المدمرة وفي الطرقات، وسط محاولات لإنقاذهم، غير أن طواقم الإسعاف والدفاع المدني لا تستطيع الوصول إليهم.

استشهاد وجرح عشرات الآلاف من المواطنين الفلسطينيين

وبدأت قوات الاحتلال، عدوانا على القطاع أسفر عن استشهاد وجرح عشرات الآلاف من المواطنين الفلسطينيين، بينهم نحو 17,581 طفلا، وحوالي 12,048 امرأة، في حين لا يزال نحو 11 ألف مفقود تحت الركام وفي الطرقات، ما أدى إلى انخفاض عدد سكان القطاع بمقدار 6% مع نهاية عام 2024.

انعدام الأمن الغذائي الحاد

ويواجه نحو 96% من مواطني قطاع غزة (2.2 مليون نسمة) مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد حتى سبتمبر 2024، كما يواجه أكثر من 495 ألف مواطن (22% من السكان) مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي الحاد (المرحلة الخامسة)، ومنهم معرضون للموت بسبب سوء التغذية ونقص الغذاء.

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