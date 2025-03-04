أحمد الشرع: العدوان الإسرائيلي يحتم علينا وحدة الصف العربي دون تهاون

قال أحمد الشرع الرئيس السوري الانتقالي: إن عودة سوريا إلي الجامعة العربية لحظة تاريخية تعكس إرادتنا المشتركة.

وأضاف خلال كلمته بالقمة العربية الطارئة التي تستضيفها مصر أنه يجب تعزيز العمل العربي والبحث عن حلول عربية لأزماتنا المشتركة، مؤكدًا أن سوريا عازمة على بناء مستقبل أفضل لشعبها وللأمة العربية.

ولفت إلي أن المنطقة تواجه تحديات سياسية واقتصادية يمكن تجاوزها من خلال التعاون المشترك.

وأكد أن تهجير الفلسطينيين محاولة لمضاعفة معاناة الشعب الفلسطيني، وبمثابة تطبيق عملي لمشروع تهجير أوسع يسعى الي اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم وهذا لا يمكن قبوله.



وتابع: حان الوقت لأن نقف في وجه المخططات الإسرائيلية ونرفضها بكل قوة، وما يحدث في غزة يجب أن جرس انذار لنا جميعا فالعدو لا يتوقف عن عدوانه والظروف الدولية والداخلية قد تساهم أحيانا في تهميش قضايا المنطقة

وأكمل: الدول العربية يجب أن تتحد في مواقفها وأن تتحمل مسئولياتها تجاه الشعب الفلسطيني الذي عانى ويعاني من القهر والظلم، ونحن على استعداد تام للمساهمة في كل الجهود الانسانية السياسية والدبلوماسية لاغاثة أهل غزة والضغط على المجتمع الدولي لوضع حد لهذا العدوان.



وأشار إلى أن إسرائيل منذ احتلالها للجولان السوري في عام 1967 لم تتوقف عن انتهاك حقوق الشعب السوري بل أمعنت في سياسات العدوان وحاولت مرات فرض واقع جديد في الأراضي المحتلة وهذا التوسع العدواني ليس فقط انتهاكا للسيادة السورية بل تهديد مباشر للأمن والسلام في المنطقة، ونؤكد أننا متمسكون تماما بالتزامنا باتفاق 1974 الخاص بالفصل بين القوات ولا يمكن بحال قبول تجاهل الجانب الإسرائيلي الاتفاقات وتصعيد العمليات العسكرية وزيادة الاستيطان على الأراضي السورية.

وتابع إن العدوان الإسرائيلي المتواصل إلي جانب الهجمات العسكرية التي تستهدف أمن سوريا واستقرارها يتطلب منا جميعا الوقوف صفا واحدا ضد هذا التصعيد، إن التهاون في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي قد يفتح المجال لمزيد من التحديات والتهديدات على الأمن القومي العربي لذا من الضروري أن تتحمل الدول العربية مسئولياتها في دعم سوريا وأن تتحد جهودنا لمحاربة هذه السياسات العدوانية التي تسعى الي زرع الفتنة والاضطراب في المنطقة،



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