الخميس 06 مارس 2025
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صحة ومرأة

الصحة توجه نصيحة هامة بشأن وجبة السحور في شهر رمضان

وجبة السحور، فيتو
وجبة السحور، فيتو

وجهت وزارة الصحة نصائح بشأن وجبة السحور في شهر رمضان، مؤكدة أهمية الحرص على تناولها يوميًّا.

ونصحت وزارة الصحة بتناول وجبة السحور في وقت متأخر للاستمرار في وقت الصيام بطاقة جيدة.

كانت وجهت هيئة الدواء المصرية نصائح تزامنًا مع شهر رمضان المبارك، لاتباع نظام غذائي صحي خلال شهر رمضان تجنبا لزيادة الوزن خلال الشهر الكريم.

 

نصائح هيئة الدواء لتجنب زيادة الوزن 

وتضمنت أهم نصائح هيئة الدواء المصرية:

١-تناول الأطعمة البطيئة الهضم وخاصة عند السحور​.

٢-تناول الأطعمة التي تحتوي على الكثير من الألياف.​

٣-تجنب الأطعمة المقلية والدهنية.​

٤-اشرب الكثير من الماء.​

٥-تجنب الكافيين.​

٦-لا تكثر من السكريات والأطعمة المحلاة.​

٧-تجنب الأملاح.​
 

​تعديل جرعات الأدوية في رمضان 

فيما وجهت هيئة الدواء المصرية نصائح بشأن كيفية تعديل جرعات الأدوية التي يتم تناولها خلال شهر رمضان.

 

الأدوية التي تؤخذ بجرعة يومية واحدة 

 وقالت هيئة الدواء المصرية إن الأدوية التي تؤخذ بجرعة يومية واحدة لا تحتاج إلى تعديل جرعاتها ويمكن تغيير موعد الأدوية ذات الجرعة الواحدة من الصباح إلى المساء بعد استشارة الطبيب حيث أن تغيير عادات الطعام قد تؤثر في فعالية الدواء.

 

الأدوية التي تؤخذ مرتين يوميا

 أكدت هيئة الدواء المصرية أنه بالنسبة للأدوية التي تؤخذ مرتين يوميًّا، يمكن تناول جرعة قبل وجبة السحور والأخرى بعد تناول الإفطار بعد الرجوع إلى الطبيب المعالج.​

أوضحت هيئة الدواء المصرية أنه بالنسبة للأدوية التي تؤخذ على ثلاث جرعات يومية أو أكثر، يمكن مناقشة إمكانية تغيير الدواء مع الطبيب وقد ينصح الطبيب باستخدام الأدوية ذات التأثير ممتد المفعول أو استخدام شكل صيدلي آخر مثل اللبوس أو الدهانات الموضعية أو غيرها.​

 

كانت حذرت وزارة الصحة من أهم العادات الخاطئة للمصريين في رمضان منها:

1- عند أذان المغرب، الإكثار من شرب المياه المثلجة وقت الإفطار قبل تناول الطعام مما يسبب انقباض الأوعية الدموية بالنسبة للغشاء المخاطي الخاص بالمعدة والجهاز الهضمي وتؤثر في الهضم وامتصاص الطعام.
 

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2- اعتاد المصريون تناول العصائر بكثرة والعرقسوس بدون حساب والتمر هندي، وهو مضر لمرضى ارتفاع ضغط الدم وهبوط عضلة القلب كما تعمل تلك المشروبات على زيادة تخزين المياه والملح في الجسم.

3- شرب الكركديه بكثرة، مما يزيد من حمضية المعدة.

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وجبة السحور في شهر رمضان وزارة الصحة الصيام السحور

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