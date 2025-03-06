أفضل نظام غذائي لتعزيز مناعة مرضى السرطان

يواجه مصابو السرطان تحديات صحية ونفسية معقدة، تتراوح بين الآثار الجانبية للعلاج والقلق النفسي، وصولًا إلى التغيرات في الشهية والوزن.

وفي خضم هذه التحديات، تبرز أهمية التغذية السليمة كعامل حاسم في دعم الجسم وتعزيز قدرته على مواجهة المرض، وفقًا لموقع "Cleveland clinic ” الطبي.

أهمية التغذية السليمة للتعايش مع السرطان

تعزيز المناعة

يساعد النظام الغذائي المتوازن في تقوية جهاز المناعة، مما يقلل من خطر الإصابة بالعدوى، التي قد تكون خطيرة على مرضى السرطان.

تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن، مثل فيتامين سي وفيتامين د والزنك، يعزز وظائف المناعة.

الحفاظ على الوزن

يمكن أن يؤدي السرطان وعلاجاته إلى فقدان الوزن غير المقصود، مما يضعف الجسم.

يساعد النظام الغذائي الغني بالبروتين والسعرات الحرارية الكافية في الحفاظ على الوزن الصحي.

يمكن إضافة الدهون الصحية، مثل الأفوكادو والمكسرات، لزيادة السعرات الحرارية.

تحسين مستويات الطاقة

يمكن أن يساعد تناول الأطعمة المغذية في مكافحة التعب والإرهاق، وهي أعراض شائعة لدى مرضى السرطان.

تناول وجبات متوازنة تحتوي على الكربوهيدرات المعقدة والبروتين والدهون الصحية يوفر طاقة مستدامة.

إدارة الآثار الجانبية للعلاج

يمكن أن تساعد بعض الأطعمة في تخفيف الآثار الجانبية للعلاج، مثل الغثيان والإسهال والإمساك.

على سبيل المثال، يمكن تناول الأطعمة الخفيفة والباردة لتخفيف الغثيان، والأطعمة الغنية بالألياف لتخفيف الإمساك

تحسين جودة الحياة

يمكن أن يساعد النظام الغذائي الصحي في تحسين المزاج والنوم والقدرة على ممارسة الأنشطة اليومية

تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة يمكن أن يحسن الصحة العقلية والعاطفية.

النظام الغذائي المناسب لمصابي السرطان

البروتين

يعد البروتين ضروريًا للحفاظ على كتلة العضلات وإصلاح الأنسجة وإنتاج خلايا الدم البيضاء.

مصادر البروتين الجيدة تشمل: الدجاج، السمك، البيض، البقوليات، المكسرات، ومنتجات الألبان.

قد يحتاج مرضى السرطان إلى كمية أكبر من البروتين مقارنة بالأشخاص الأصحاء. استشر أخصائي التغذية لتحديد الكمية المناسبة.

إذا كان المريض يعاني من صعوبة في تناول الطعام الصلب، يمكن إضافة مشروبات البروتين إلى النظام الغذائي.

يمكن ان يتم توزيع البروتين على جميع الوجبات خلال اليوم.

مضادات الأكسدة

تساعد مضادات الأكسدة في مكافحة الجذور الحرة، التي يمكن أن تتلف الخلايا وتزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

مصادر مضادات الأكسدة تشمل: الفواكه والخضروات الملونة، مثل التوت، البرتقال، السبانخ، والجزر.

تناول مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات لضمان الحصول على مجموعة واسعة من مضادات الأكسدة.

الحرص على تناول الخضار والفاكهة الطازجة، وتجنب المعلبات قدر الامكان.

الكربوهيدرات

توفر الكربوهيدرات الطاقة اللازمة للجسم للقيام بوظائفه الحيوية.

اختر الكربوهيدرات المعقدة، مثل الحبوب الكاملة، بدلًا من الكربوهيدرات البسيطة، مثل السكريات المكررة.

التركيز على تناول كميات معتدلة من الكربوهيدرات، وعدم الإفراط فيها.

الحرص على تناول الكربوهيدرات التي تحتوي على نسبة عالية من الالياف.

الترطيب

يساعد الماء في نقل العناصر الغذائية والتخلص من الفضلات والحفاظ على وظائف الجسم الطبيعية.

اشرب كميات كافية من الماء على مدار اليوم، خاصة خلال فترات العلاج.

يمكن إضافة شرائح الليمون أو الخيار إلى الماء لتحسين مذاقه.

يمكن تناول شاي الاعشاب الطبيعية.

السلامة الغذائية

يجب على مرضى السرطان توخي الحذر الشديد لتجنب الأمراض المنقولة بالغذاء.

اغسل الفواكه والخضروات جيدًا، واطهِ اللحوم والبيض بشكل كامل، وتجنب الأطعمة النيئة أو غير المطبوخة جيدًا.

تجنب منتجات الألبان والعصائر غير المبسترة.

الحرص على غسل اليدين قبل اعداد الوجبات وبعدها.

تناول وجبات صغيرة ومتكررة لتجنب الغثيان وفقدان الشهية.

مارس الرياضة الخفيفة بانتظام لتحسين الشهية والحفاظ على الوزن.

تناول المكملات الغذائية تحت اشراف الطبيب المختص.

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