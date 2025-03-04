الثلاثاء 04 مارس 2025
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صحة ومرأة

7 نصائح من هيئة الدواء لتجنب زيادة الوزن في شهر رمضان

وجبة الإفطار في رمضان،فيتو
وجبة الإفطار في رمضان،فيتو

 وجهت هيئة الدواء المصرية نصائح تزامنا مع اليوم العالمي للسمنة وشهر رمضان المبارك، لاتباع نظام غذائي صحي خلال شهر رمضان تجنبا لزيادة الوزن خلال الشهر الكريم.

 

نصائح هيئة الدواء لتجنب زيادة الوزن 

وتضمنت أهم نصائح هيئة الدواء المصرية:

١-تناول الأطعمة البطيئة الهضم وخاصة عند السحور​

٢-تناول الأطعمة اللي بتحتوي على الكثير من الألياف.​

٣-تجنب الأطعمة المقلية والدهنية.​

٤-اشرب الكثير من الماء.​

٥-تجنب الكافيين.​

٦-لا تكثر من السكريات والأطعمة المحلاة.​

٧-تجنب الأملاح.​
 

​تعديل جرعات الأدوية في رمضان 

 

فيما وجهت هيئة الدواء المصرية نصائح بشأن كيفية تعديل جرعات الأدوية التي يتم تناولها خلال شهر رمضان.

 

الأدوية التي تؤخذ بجرعة يومية واحدة 

 وقالت هيئة الدواء المصرية إن الأدوية التي تؤخذ بجرعة يومية واحدة لا تحتاج إلى تعديل جرعاتها ويمكن تغيير موعد الأدوية ذات الجرعة الواحدة من الصباح إلى المساء بعد استشارة الطبيب حيث أن تغيير عادات الطعام قد تؤثر على فعالية الدواء.

 

الأدوية التي تؤخذ مرتين يوميًا

 أكدت هيئة الدواء المصرية أنه بالنسبة للأدوية التي تؤخذ مرتين يوميًا، يمكن تناول جرعة قبل وجبة السحور والأخرى بعد تناول الإفطار بعد الرجوع إلى الطبيب المعالج.​

أوضحت هيئة الدواء المصرية أنه بالنسبة للأدوية التي تؤخذ على ثلاث جرعات يومية أو أكثر، يمكن مناقشة إمكانية تغيير الدواء مع الطبيب وقد ينصح الطبيب باستخدام الأدوية ذات التأثير ممتد المفعول أو استخدام شكل صيدلي آخر مثل اللبوس أو الدهانات الموضعية أو غيرها.​

كانت حذرت وزارة الصحة من أهم العادات الخاطئة للمصريين في رمضان منها:

1- عند أذان المغرب، الإكثار من شرب المياه المثلجة وقت الإفطار قبل تناول الطعام مما يسبب انقباض الأوعية الدموية بالنسبة للغشاء المخاطى الخاص بالمعدة والجهاز الهضمي وتؤثر على الهضم وامتصاص الطعام.

2- اعتاد المصريون على تناول العصائر بكثرة والعرقسوس بدون حساب والتمر هندى، وهو مضر لمرضى ارتفاع ضغط الدم وهبوط عضلة القلب كما تعمل تلك المشروبات على زيادة تخزين المياه والملح في الجسم.

3- شرب الكركدية بكثرة، مما يزيد من حمضية المعدة.

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4- ملء المعدة بالمياه الغازية والعصائر بكثرة أثناء وجبة الإفطار مما يؤثر على الهضم ويؤدي للشعور بامتلاء المعدة وعدم حصول المعدة على العناصر الغذائية المطلوبة الكاملة للجسم.

5- تحمير الأطعمة سواء الدواجن أو اللحوم واستخدام السمن البلدي بكثرة وهو خطر على مرضى زيادة دهون الدم والكوليسترول ويعرض كبار السن للخطر أو مرضى تصلب الشرايين.
 

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