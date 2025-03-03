9 أنواع من الأطعمة ترفع ضغط الدم احذرها عند الإفطار

أطعمة ترفع ضغط الدم، يعتبر شهر رمضان فرصة مثالية لاعتماد نظام غذائي صحي يساعد على تنظيم ضغط الدم، خاصة لمن يعانون من ارتفاعه.





ومع ذلك، قد يقع البعض في فخ تناول أطعمة على مائدة الفطار تتسبب في ارتفاع ضغط الدم دون وعي، مما يعرضهم لمضاعفات صحية خطيرة مثل الجلطات وأمراض القلب.



ولذلك، من الضروري توخي الحذر عند اختيار الأطعمة التي توضع على مائدة الإفطار، والابتعاد عن تلك التي قد تؤدي إلى زيادة ضغط الدم.

لماذا يجب الانتباه إلى النظام الغذائي لمرضى الضغط المرتفع؟



الضغط المرتفع

أوضحت الدكتورة مها سيد اخصائية التغذية العلاجية أن ارتفاع ضغط الدم من الأمراض المزمنة التي تتطلب متابعة مستمرة ونمط حياة صحي، وأحد العوامل المؤثرة بشكل كبير في ضبطه هو الغذاء.



فعندما يتناول المريض أطعمة غنية بالصوديوم أو الدهون المشبعة أو السكر الزائد، فإن ذلك يؤدي إلى احتباس السوائل في الجسم وزيادة الحمل على القلب والأوعية الدموية، مما يرفع ضغط الدم. لذا، فإن الإفطار الرمضاني الصحي يجب أن يكون متوازنًا وخاليًا من المحفزات التي قد تؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في الضغط.



أطعمة ترفع ضغط الدم يجب تجنبها في وجبة الإفطار برمضان

وتستعرض الدكتورة مها، أهم الأطعمة التي ترفع ضغط الدم، حتى يتجنبها مرضى الضغط على مائدة فطار رمضان.

1. المخللات

المخللات بجميع أنواعها تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم، وهو العنصر الأساسي الذي يسبب احتباس السوائل وزيادة ضغط الدم. فتناول المخللات على الإفطار قد يؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في الضغط، لذا يفضل تجنبها تمامًا أو استبدالها بخضروات طازجة غنية بالبوتاسيوم، الذي يساعد على موازنة الصوديوم في الجسم.

2. الأطعمة المقلية والمشبعة بالدهون

الكثير من الأطعمة الرمضانية تعتمد على القلي في الزيت، مثل السمبوسة والبطاطس المقلية، وهذه الأطعمة تحتوي على الدهون المشبعة التي ترفع مستوى الكوليسترول الضار في الدم، مما يؤدي إلى تضييق الشرايين وزيادة ضغط الدم. من الأفضل استبدال القلي بالخبز في الفرن أو استخدام طرق طهي صحية مثل الشوي أو السلق.

3. اللحوم المصنعة والمحفوظة

مثل اللانشون، والهوت دوج، والنقانق، والبسطرمة، حيث تحتوي هذه الأطعمة على كميات هائلة من الصوديوم والمواد الحافظة التي تساهم في ارتفاع ضغط الدم بشكل مباشر. ومن الأفضل استبدالها بمصادر بروتين صحية مثل الدجاج المشوي، أو اللحوم الحمراء الخالية من الدهون المطهية بطريقة صحية.

أطعمة ترفع الضغط

4. الأطعمة المعلبة والمجمدة

معظم الأطعمة المعلبة تحتوي على كميات كبيرة من الصوديوم كمادة حافظة، وهو ما يجعلها غير مناسبة لمن يعانون من ارتفاع الضغط. فمثلًا، بعض أنواع الحساء الجاهز، والخضروات المعلبة، والصلصات الجاهزة مثل الكاتشب والمايونيز تحتوي على نسبة مرتفعة من الملح. لذلك، يفضل تحضير الطعام طازجًا في المنزل والتحكم في كمية الملح المستخدمة.

5. المشروبات الغازية والمشروبات الغنية بالكافيين

الإفراط في تناول المشروبات الغازية والعصائر المحلاة والمشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة والشاي يمكن أن يؤدي إلى زيادة ضغط الدم بسبب ارتفاع نسبة السكر أو التأثير المباشر للكافيين على الأوعية الدموية. من الأفضل استبدال هذه المشروبات بالماء، أو العصائر الطبيعية الطازجة بدون سكر مضاف.

6. الحلويات الرمضانية الغنية بالسكر

تناول كميات كبيرة من الحلويات مثل الكنافة، والبسبوسة، والقطايف المحشوة بالسكر والمكسرات قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم بسبب التأثير السلبي للسكر على الأوعية الدموية، بالإضافة إلى مساهمته في زيادة الوزن، وهو أحد العوامل التي تؤدي إلى تفاقم مشكلة ارتفاع الضغط. يمكن استبدال هذه الحلويات بالفواكه الطازجة أو الحلويات المحضرة ببدائل صحية مثل العسل أو التمر.

7. الأطعمة المالحة مثل المكسرات المملحة والشيبس

تناول المكسرات المالحة أو رقائق البطاطس (الشيبس) على الإفطار أو بعده يؤدي إلى زيادة مستوى الصوديوم في الجسم، مما يرفع ضغط الدم. من الأفضل تناول المكسرات النيئة أو المحمصة بدون ملح للحصول على فوائدها الصحية دون الإضرار بضغط الدم.

8. الشوربات الجاهزة أو الحساء عالي الصوديوم

بعض أنواع الشوربة الجاهزة مثل شوربة الدجاج الجاهزة أو شوربة العدس سريعة التحضير تحتوي على كميات كبيرة من الصوديوم، مما قد يسبب ارتفاعًا مفاجئًا في الضغط. لذلك، من الأفضل تحضير الشوربة في المنزل باستخدام مكونات طبيعية مع تقليل كمية الملح المستخدمة.

9. الصلصات والتوابل المصنعة

بعض الصلصات مثل الصويا صوص، وصلصة الباربيكيو، والمايونيز، تحتوي على نسب عالية من الصوديوم والمواد الحافظة، مما يجعلها غير مناسبة لمرضى ارتفاع ضغط الدم. يمكن استخدام الأعشاب الطبيعية مثل الزعتر، والريحان، والكمون، والكركم، كبدائل لإضافة النكهة دون التأثير على الضغط.

نصائح غذائية لمرضى ضغط الدم في رمضان



وتقدم الدكتورة مها، لمرضى ضغط الدم، مجموعة من النصائح الغذائية، لصيام بدون مشاكل.

شرب كمية كافية من الماء: يساعد الماء على تقليل احتباس السوائل في الجسم وتنظيم ضغط الدم.

تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم: مثل الموز، والبرتقال، والطماطم، والسبانخ، حيث يساعد البوتاسيوم على تقليل تأثير الصوديوم في الجسم.

تقليل الملح في الطعام: يفضل استخدام بدائل الملح مثل عصير الليمون أو الأعشاب الطبيعية لإضافة النكهة دون زيادة ضغط الدم.

تناول وجبات صغيرة ومتوازنة: لتجنب الضغط المفاجئ على الجسم بعد الصيام.

ممارسة النشاط البدني الخفيف: مثل المشي بعد الإفطار للمساعدة في تنظيم ضغط الدم.



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