معدلات تنفيذ مشروعات المرافق والطرق بمدينة سفنكس الجديدة

تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تنفيذ مشروعات المرافق والطرق بمدينة سفنكس الجديدة، ومنها محور سفنكس الرابط بين طريق القاهرة/إسكندرية الصحراوي، والطريق الدائري الإقليمي مرورًا بمحور الضبعة في نطاق المدينة.



ووجه وزير الإسكان، بدفع عجلة التنمية بالمشروعات الجاري تنفيذها وتوفيق الأوضاع بمدينة سفنكس الجديدة، باعتبارها مدينة واعدة على خريطة التنمية، لافتًا إلى أنه جارٍ البدء في تنفيذ حزمة من مشروعات المرافق بالمدينة، والتي تعكس اهتمام الوزارة بدفع عجلة التنمية بهذه المدينة الواعدة ذات الطابع الاستراتيجي المتميز.

وفي هذا الإطار، قام المهندس أحمد إبراهيم أنور، رئيس جهاز المدينة، يرافقه المهندس محمد عمرو، نائب رئيس الجهاز، ومسئولو الجهاز بجولة تفقدية للمشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة وعلى رأسها مشروعات المرافق بالمدينة.



وشملت الجولة التفقدية المرور على مشروع محور سفنكس، حيث تستكمل أعمال الأسفلت الخاصة، مؤكدًا أن الجهاز في سباق مع الزمن من أجل إنهاء المشروع في أسرع وقت لتحقيق الهدف المنشود منه.



واستكمل رئيس الجهاز الجولة التفقدية بالمرور على مشروع تنفيذ الفورمة التمهيدية وخط مياه قطر ٤٠٠/٥٠٠مم الرابط من توسعات مدينة الشيخ زايد وحتى محور سفنكس ضمن المرحلة العاجلة، حيث تم التأكيد على الأهمية التنموية والاستراتيجية للمشروع من أجل توصيل المرافق للكيانات والأفراد الذين قاموا بتقنين أوضاعهم.



وفي الإطار نفسه، أكد رئيس الجهاز استكمال حملات إزالة التعديات ومخالفات البناء الواقعة داخل كردون المدينة، واتخاذ الإجراءات الصارمة والفورية لردع أية محاولات لمخالفات البناء بدون ترخيص، لافتًا إلى أنه تم مؤخرًا تنفيذ قرارات إزالة لمخالفات بناء بدون ترخيص بمنتجع السليمانية - منطقة جنة والكائن بالكيلو ٥٥ على طريق القاهرة / الاسكندرية الصحراوي، والتي كان قد تم إصدار قرارات إزالة بشأنها في وقت سابق.



وفي هذا الإطار أكد رئيس جهاز المدينة أنه لا تهاون في أية مخالفات بناء بدون ترخيص تتم بالمدينة، خاصة في ظل التيسيرات التي منحتها الدولة المصرية للمواطنين للتصالح على مخالفات البناء والتي من شأنها تشجيع وتحفيز المواطنين لتقنين أوضاعهم، مشيرًا إلى أن دوريات المتابعة والمرور الدوري بالمدينة مستمرة بدون توقف لرصد أية مخالفات قد تتم، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية الرادعة حيالها.

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