توجيه عاجل من وزير الإسكان بشأن أزمة انقطاع المياه عن مدينة الأقصر

تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن كثب الأزمة الطارئة لقطع المياه عن مدينة الأقصر نتيجة حدوث كسر مفاجئ في خطي صرف صحي بالمدينة.

ووجه وزير الإسكان بسرعة تدخل شركات مياه الشرب والصرف الصحي بكل من "قنا - سوهاج - الفيوم - الجيزة"، وشركة مياه الشرب بالقاهرة، وشركة المقاولون العرب، في أعمال الحفر والتكشيف عن خط طرد الصرف الصحي قطر الـ1000 للإصلاح السريع، والدفع بجميع المعدات للانتهاء من أعمال التكشيف والإصلاح للخط.

كما وجه وزير الإسكان، بتأمين احتياجات أهالي مدينة الأقصر من المياه الصالحة للشرب لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح، حيث تم توفير ١٢ سيارة مياه صالحة للشرب متواجدة بمدينة الأقصر، بجانب توفير 4 سيارات مياه شرب تم توفيرها من خلال المحافظة.

كما وجه وزير الإسكان، بسرعة انتقال وفد من قيادات الوزارة إلى محافظة الأقصر، يضم كلًا من الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور محمد حسن، رئيس الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والمهندس طارق الرفاعي، معاون وزير الإسكان لشئون المرافق، لمتابعة أعمال إصلاح الخطين الـ700مم والـ1000مم، والموافاة أولًا بأول لحين الانتهاء من الإصلاح وإعادتهما إلى الخدمة وضخ مياه الشرب للمواطنين.

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في ختام جولته بمدينة ١٥ مايو، وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمنطقة النرجس، ومحطة رفع مياه التوسعات الشرقية والخطوط الناقلة للمياه بالمدينة، يرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، ورئيس جهاز مدينة 15 مايو، والمشروعات.

وتابع وزير الإسكان، سير العمل بمحطة رفع مياه التوسعات الشرقية على مساحة 9300 متر مسطح، وتجول بمكونات المحطة، مستمعا لشرح تفصيلي حول الخطوط الناقلة للمياه والتي تغذي مناطق التوسعات الشرقية "إسكان اجتماعي – بيت وطن"، ومناطق الإسكان الاجتماعي (مناطق قائمة)، وبعض المناطق الأخرى مثل منطقة الكمبوندات، ومنطقة الجامعة.

وفي هذا الصدد، وجه وزير الإسكان، بمراعاة أعلى معايير التشغيل والصيانة بمحطة رفع المياه ومواصلة العمل لتحقيق الهدف من المشروع، لضمان تحسين مستوى خدمات مياه الشرب بمناطق الإسكان الاجتماعي والتوسعات الشرقية والمناطق المستقبلية بمدينة 15 مايو.

وخلال الزيارة، تجول وزير الإسكان، بمكونات مشروع "سكن لكل المصريين" محور محدودي الدخل "بمنطقة النرجس"، وتفقد احدى الوحدات بالمشروع، متابعا موقف الأعمال، حيث يشتمل المشروع على 465 عمارة بها 11,160 وحدة سكنية جارٍ تنفيذها بنسبة متقدمة.

ووجه وزير الإسكان، بسرعة الانتهاء من أعمال المرافق المتبقية والطرق وتنسيق الموقع لعمارات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمنطقة النرجس، مشددًا على ضرورة التزام الشركات المنفذة بسرعة إنهاء الأعمال وفقًا للبرامج الزمنية المحددة.

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