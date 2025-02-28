حالات إلغاء تخصيص وحدات "بيتك فى مصر "

كشفت وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن ﺣﺎﻻت إﻟﻐﺎء اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ لوحدات مبادرة بيتك فى مصر للمصريين بالخارج والتى تتضمن أكثر من ٥٠٠٠ وحدة سكنية بمختلف المستويات والشرائح في عدد من المدن الجديدة.

وتتمثل ﺣﺎﻻت إﻟﻐﺎء اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ لوحدات بيتك فى مصر:

- ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻛﺘﺸﺎف أو ﻇﻬﻮر أﻳﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﻟﺸﺮوط اﻟﺤﺠﺰ أو اﻟﻤﻮاد اﻟﻮاردة ﺑﻬﺬه اﻟﻜﺮاﺳﺔ.

- ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻲ ﻃﻠﺐ اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﻪ اﻟﻮﺣﺪة.

- ﻋﺪم ﻗﻴﺎم اﻟﻤﺘﻘﺪم ﻟﻠﺤﺠﺰ واﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﻪ اﻟﻮﺣﺪة ﺑﺎﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﺴﺪاد وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﺒﺪاﺋﻞ اﻟﻤﺤﺪدة ﺑﺎﻻﺷﺘﺮاﻃﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ] (%1) ﻣﺼﺎرﻳﻒ إدارﻳﺔ + (%0.5) ﻟﺤﺴﺎب ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻨﺎء [ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺛﻤﻦ اﻟﻮﺣﺪة ﺧﻼل اﻟﻤﻬﻠﺔ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﺴﺪاد.

-ﻋﺪم ﺳﺪاد ﻗﺴﻄﻴﻦ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﻴﻦ ﻃﺒﻘًﺎ ﻷﺳﻠﻮب اﻟﺴﺪاد.

- اﻟﺘﻨﺎزل أو اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻲ اﻟﻮﺣﺪة ﺑﺪون ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺴﺒﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ أو ﺟﻬﺎز اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﺨﺘﺺ.

-ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﻐﺮض اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﻪ اﻟﻮﺣﺪة.

- ﻋﺪم اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ واﻻﺳﺘﻼم ﻟﻠﻮﺣﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﻤﺤﺪد ﻟﻼﺳﺘﻼم.

(5 اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺧﺼﻤﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺴﺪدة ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﻟﻐﺎء اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﻗﺒﻞ اﻻﺳﺘﻼم ﻫﻲ:

ﻳﺘﻢ ﺧﺼﻢ ] (%1) ﻣﺼﺎرﻳﻒ إدارﻳﺔ + (%0.5) ﻟﺤﺴﺎب ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻨﺎء [ وذﻟﻚ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻮﺣﺪة.

(6 اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺧﺼﻤﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺴﺪدة ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﻟﻐﺎء اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﻼم ﻫﻲ:

ﻳﺘﻢ ﺧﺼﻢ ] (%1) ﻣﺼﺎرﻳﻒ إدارﻳﺔ + (%0.5) ﻟﺤﺴﺎب ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻨﺎء [ وذﻟﻚ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻮﺣﺪة ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺧﺼﻢ ﻣﻘﺎﺑﻞ إﺷﻐﺎل اﻟﻮﺣﺪة ﺑﻮاﻗﻊ (%7) ﺳﻨﻮﻳًﺎ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻮﺣﺪة ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﺘﻼم اﻟﻮﺣﺪة وﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺦ إﻋﺎدة ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﻃﺒﻘًﺎ ﻟﻤﺎ ورد ﺑﺎﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ.

وننشر خريطة الوحدات المطروحة وأعدادها ومساحاتها كالتالي:

-مشروع "أرابيسك" بمحافظة القاهرة 248 وحدة تشطيب كامل بمساحات وحدات تبدأ من 125 مترًا مربعا وحتى 179 مترًا مربعًا.

-مشروع الحى السكنى الثالث R3 بالعاصمة الإدارية الجديدة 913 وحدة تشطيب كامل بمساحات وحدات تبدأ من 114 مترًا مربعًا وحتى 173 مترًا.

- مشروع الحى السكنى الخامس "جاردن سيتي الجديدة" بالعاصمة الإدارية 521 وحدة تشطيب كامل بمساحات وحدات تبدأ من 79 مترا مربعا وحتى 344 مترا مربعا.

-مشروع "مدينتى" بالقاهرة الجديدة 300 وحدة كاملة التشطيب بمساحات وحدات تبدأ من 96 مترا مربعا وحتى 178 مترا مربعا.

-مشروع فالى تاورز إيست بالعبور الجديدة 1122 وحدة تشطيب كامل بمساحات وحدات تبدأ من 89 مترا مربعا وحتى 116 مترا مربعا.

- مشروع"صبا " بمدينة 6 أكتوبر 504 وحدة تشطيب كامل بمساحات وحدات تبدأ من 95 مترا مربعا وحتى 141 مترا مربعا.

- مشروع "فالي تاورز" بمدينة حدائق أكتوبر 504 وحدة كاملة التشطيب بمساحات من 95 مترا مربعا وحتى 101 متر مربع.

- مشروع Bliss Gates بالشيخ زايد 190 وحدة كاملة التشطيب بمساحات وحدات تبدأ من 80 مترا مربعا وحتى 220 مترا مربعا.

- مشروع الأبراج الشاطئية Beach Front بالعلمين الجديدة 89 وحدة كاملة التشطيب بمساحات وحدات ودوبليكس تبدأ من 215 مترا مربعا وحتى 678 مترا مربعا.

-مشروع الحى اللاتينى بالعلمين الجديدة 414 وحدة كاملة التشطيب بمساحات وحدات تبدأ من 95 مترا مربعا وحتى 250 مترا مربعا.

-مشروع "زاهية" بمدينة المنصورة الجديدة 250 وحدة نصف وكاملة التشطيب ويضم فيلات "مودرن وكلاسيك" بمساحات تبدأ من 360 مترا مربعا وحتى 504 أمتار مربع.

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