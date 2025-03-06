محاضر جنائية للمخالفين وكارت ذهبي للملتزمين، القليوبية تتابع استرداد أراضي أملاك الدولة

أكد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية على استمرار المحافظة في إزالة ما استجد من تعديات على أملاك الدولة بنطاق المحافظة وإزالتها بشكل فوري وتحرير المحاضر الجنائية للمخالفين، مشددا على ضرورة الحفاظ على ما تم استرداده حتى الآن وإصدار كارت ذهبي له.

محافظ القليوبية، سحب أراضي الدولة من المواطنين غير الجادين

وشدد محافظ القليوبية على أن المواطنين غير الجادين سيتم استرداد الأراضي منهم، والتعامل بكل حسم مع أي محاولات جديدة للتعدي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بجميع ولاياتها وإزالتها في المهد واتخاذ كافة الاجراءات القانونية مع المخالفين.

محافظ القليوبية يجتمع مع اللجنة المشكلة لمتابعة استرداد أملاك الدولة

جاء ذلك خلال اجتماع عقده المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية مع اللجنة المشكلة لمتابعة استرداد أملاك الدولة بحضور اللواء خالد نبيل رئيس مكتب الرقابة الإدارية بالقليوبية وذلك لمناقشة سير عمل اللجان والاطلاع على ما تم إنجازه من الأعمال بالمنظومة من حيث عدد الطلبات التي تم الإنتهاء منها وإبرام العقود الخاصة بها وفقًا للقانون 144 لسنة 2017 لتحقيق الاستقرار للمواطنين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.



وأكد اللواء خالد نبيل رئيس مكتب الرقابة الإدارية بالقليوبية على حرص كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على المضي قدمًا في إنهاء الإجراءات الخاصة بملفات التقنين المقدمة من المواطنين من أجل استرداد حق الشعب، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى لاستعادة حقوقها مع عدم المساس بحقوق المواطنين الجادين باحترام القانون، مشددًا على تكثيف العمل والتنسيق الكامل مع مسؤولين التقنين بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية للانتهاء من كافة العقود للمواطنين الجادين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة الممتنعين عن استكمال إجراءات التقنين وسداد المستحقات المالية للدولة، واصفًا امتناعهم بأنه إهدار للمال العام وضياع لهيبة الدولة.

محافظ القليوبية، مضاعفة الجهد في ملفي التصالح على مخالفات البناء والتقنين

وطالب محافظ القليوبية كافة الجهات المعنية بالتقنين والتصالح، بمضاعفة الجهد في ملفي التصالح على مخالفات البناء والتقنين للانتهاء من الطلبات التي تقدم بها المواطنين وتعاون جميع الجهات التنفيذية بالدولة في هذا الملف، ولقاء المواطنين في جميع مراكز ومدن المحافظة لتعريفهم بالتيسيرات والتسهيلات التي تقدمها الدولة في ملف التصالح وتقنين أوضاعهم المخالفة.



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